Parasını ve eşyalarını alarak evi terk eden eşinin geri dönmesini istedi
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Parasını ve eşyalarını alarak evi terk eden eşinin geri dönmesini istedi

03.10.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:12
Parasını ve eşyalarını alarak evi terk eden eşinin geri dönmesini istedi

2,5 yıllık eşinin, parasını ve temizlik malzemesine kadar tüm eşyalarını alarak evden kaçtığını iddia eden Sinan Albayrak, eşini çok sevdiğini söyledi ve "Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım" diyerek, boşanmak istemediğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, 2,5 yıl önce 1 çocuk annesi K.A. ile evlenen Sinan Albayrak, 19 Mayıs ilçesinde çalıştığı iş yerindeyken, eşinin evde bulunan 6 bin lira, altınları ve eşyaları alıp annesinin evine gittiğini söyledi. Ev sahibinin kendisini aradığını belirten Albayrak, "Evi mi boşaltıyor musunuz diye sordu. Ben işteyim, çalışıyorum evi boşaltmıyorum dedim. Ben eşimi aradım 'ne yapıyorsun' dedim. 'Çocuğu parkta oynatıyorum' dedi. Ben de 'tamam, akşam gelince konuşuruz' dedim. Eşimin 1 tane kız çocuğu var. Ben eşimi öyle kabul ettim. 'Çocuğu parkta oynatıyorum' diyerek beni kandırdı. Ben de ona inandım." dedi.

"TEMİZLİK MALZEMELERİNİ BİLE GÖTÜRMÜŞ"

Eşinin evdeki tüm eşyalarını aldığını belirten Albayrak, "Evde yatağımı, yorganımı neyim varsa, derin dondurucumu, evde olan 6 bin lira paramı, altınlarımı götürmüş. Beni mağdur etti. Bana 500 liralık temizlik malzemesi aldırmıştı, onu bile götürmüş" ifadesini kullandı.

"BANA İFTİRA ATMIŞ"

Eşini dövdüğü iddia edilen Albayrak, bu iddiaları yalanladı ve "Ben eşimi dövmüşüm, eşim darp raporu almış. Ben hiçbir zaman eşimi dövmedim. Gitmiş iftira atmış bana, 'beni dövdü' diye. Karakoldan ifade vermeye çağırdılar. Gittim polise ifade verdim. Ben de eşimden şikayetçi oldum. 2 ay olacak neredeyse ne emniyetten çağırıyorlar ne de adliyeden" dedi.

"BEN HATASINI BAĞIŞLIYORUM"

Eşini, yaptığı her şeye rağmen sevdiğini söyleyen Sinan Albayrak, "Boşanmak istemiyorum. Ben eşimle 2 buçuk senelik evliliğimde ona üniversite okuttum. 20-30 bin lira para harcadım. Çocuğunu da okutuyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Hatasız kul olmaz. Ben hatasını bağışlarım" ifadesini kullandı.

Parasını ve eşyalarını alarak evi terk eden eşinin geri dönmesini istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
HAKEDİYOSUN: Kadinin niyetk belli seni kullanip kacmis birde iftira attı diyosun ama hala seviyorum gelsin! Gelmez de oldu da faraza geldi diyelim bu seni daha fena yapar. Tanıdığım biri vardı eşi kendisinden habersiz evde okul bitirip öğretmen olup adamı terketti. Bu da benzer vaka. Üstüne iftira at beni dövdü vs zaten adliyeler size çalışıyor. Bu istanbul sözleşmesi daha çok kadın öldürtür. Iftiraya uğrayan adam çılgına donuyor. Uzaklaştırma verdirip evinde sevgilisiyle takiliyor. Vs vs vs vs bitmez bunlar.
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VATANDAS: Bos bos kisiler , bos bos haberler..
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