Parasını ve eşyalarını alarak evi terk eden eşinin geri dönmesini istedi

2,5 yıllık eşinin, parasını ve temizlik malzemesine kadar tüm eşyalarını alarak evden kaçtığını iddia eden Sinan Albayrak, eşini çok sevdiğini söyledi ve "Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım" diyerek, boşanmak istemediğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, 2,5 yıl önce 1 çocuk annesi K.A. ile evlenen Sinan Albayrak, 19 Mayıs ilçesinde çalıştığı iş yerindeyken, eşinin evde bulunan 6 bin lira, altınları ve eşyaları alıp annesinin evine gittiğini söyledi. Ev sahibinin kendisini aradığını belirten Albayrak, "Evi mi boşaltıyor musunuz diye sordu. Ben işteyim, çalışıyorum evi boşaltmıyorum dedim. Ben eşimi aradım 'ne yapıyorsun' dedim. 'Çocuğu parkta oynatıyorum' dedi. Ben de 'tamam, akşam gelince konuşuruz' dedim. Eşimin 1 tane kız çocuğu var. Ben eşimi öyle kabul ettim. 'Çocuğu parkta oynatıyorum' diyerek beni kandırdı. Ben de ona inandım." dedi.

"TEMİZLİK MALZEMELERİNİ BİLE GÖTÜRMÜŞ"

Eşinin evdeki tüm eşyalarını aldığını belirten Albayrak, "Evde yatağımı, yorganımı neyim varsa, derin dondurucumu, evde olan 6 bin lira paramı, altınlarımı götürmüş. Beni mağdur etti. Bana 500 liralık temizlik malzemesi aldırmıştı, onu bile götürmüş" ifadesini kullandı.

"BANA İFTİRA ATMIŞ"

Eşini dövdüğü iddia edilen Albayrak, bu iddiaları yalanladı ve "Ben eşimi dövmüşüm, eşim darp raporu almış. Ben hiçbir zaman eşimi dövmedim. Gitmiş iftira atmış bana, 'beni dövdü' diye. Karakoldan ifade vermeye çağırdılar. Gittim polise ifade verdim. Ben de eşimden şikayetçi oldum. 2 ay olacak neredeyse ne emniyetten çağırıyorlar ne de adliyeden" dedi.

"BEN HATASINI BAĞIŞLIYORUM"

Eşini, yaptığı her şeye rağmen sevdiğini söyleyen Sinan Albayrak, "Boşanmak istemiyorum. Ben eşimle 2 buçuk senelik evliliğimde ona üniversite okuttum. 20-30 bin lira para harcadım. Çocuğunu da okutuyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Hatasız kul olmaz. Ben hatasını bağışlarım" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı