Evi saran dumanları, köpeği sahibini uyandırarak haber verdi
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Evi saran dumanları, köpeği sahibini uyandırarak haber verdi

19.03.2021 07:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:31
Evi saran dumanları, köpeği sahibini uyandırarak haber verdi

Üsküdar'da 5 katlı binada bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan duman yan binadaki bir eve de girince, evin köpeği "Esmoş", sahibini uyandırarak adeta yangın hakkında uyardı. Köpeğinin uyandırmasıyla yangını fark eden kadın durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada ofis olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EVİ SARAN DUMANI KÖPEĞİ HABER VERDİ

Yangın nedeniyle çevreye yayılan duman, yan binada oturan Ayşen Şahin'in evine girdi. Evde bulunan Esmoş isimli köpek eve dolan dumanı fark ederek uyuyan sahibinin yanına koştu. Havlayarak ve saçını çekerek sahibini uyandıran köpek, adeta Ayşen Şahin'i yangın konusunda uyardı.

İTFAİYEYE HABER VERDİ

Köpeği Esmoş'un kendisini uyandırmasıyla yangını fark eden Şahin durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

"ESMOŞ UYANDIRDI BENİ"

Köpeği Esmoş'un kendisini uyandırması sayesinde yangın fark eden Ayşen Şahin, "Yangın çıkmış yan binada, ben onun yanının en üst katında oturuyorum. Köpeğim bana geldi haber verdi bir baktım duman içinde. Esmoş beni uyandırdı. Hemen 110'a haber verdik. Böyle bir şey yaşadık, onun için eziyet etmeyin, bazen kurtarıcı olabiliyor bunlar, kesinlikle var bunların doğuşunda yaşantılarında bizi kurtarmak, sakın eziyet etmeyin hayvanlara. Bunu istiyorum tek sizden. Yanan yer, iş yeri ama bayağı yanmıştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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