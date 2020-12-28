Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Everton - Manchester City maçı kaç kaç?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Everton - Manchester City Villa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Everton - Manchester City maçı kaç kaç? Everton - Manchester City maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Everton - Manchester City maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar

Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Everton ve Manchester City 28.12.2020 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Idman TV canlı yayınlıyor.

Everton Manchester City Hangi Tarihte?

Everton Manchester City Futbol karşılaşması tarihi 28.12.2020

Everton Manchester City Hangi Kanalda?

Everton - Manchester City maçını Idman TV canlı olarak yayınlayacak

Everton Manchester City Maçı Hangi Gün?

Everton - Manchester City maçı Pazartesi günü oynanacak

Everton Manchester City Saat Kaçta?

Everton - Manchester City Maçın başlama saati 23:00

Everton'dan 4 Maçlık Galibiyet Serisi

Everton'da galibiyet serisi devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü konuk olduğu Sheffield United deplasmanında 1-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri çıkışını sürdürdü. Premier Lig'de üst üste 4. Galibiyetini alan Everton, 2. Sıraya yerleşti. Maç fazlasıyla lider Liverpool ile aradaki puan farkını 2'ye düşürdüler. Bu hafta Godison Park'ta Manchester City'i konuk edecek Everton'da Lucas Digne ve James Rodriguez'in sakatlıkları devam ediyor.

Manchester City Evinde Kazandı

Manchester City, geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapattı. Cumartesi günü Etihad'da konuk ettikleri Newcastle United'ı 2-0 ile geçtiler. Galibiyeti getiren goller İlkay ve Ferran Torres'den geldi. Premier Lig'de son 5 maçta 13 puan toplayan Guardiola'nın öğrencileri lider Liverpool'un takibini sürdürüyor. Bugün Everton deplasmanında da kazanmaları halinde Manchester City, Premier Lig'de 2. Sıraya yerleşecek. Maç öncesinde Gabirel Jesus ve Kyle Walker'ın sakatlıkları bulunuyor.