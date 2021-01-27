Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

27.01.2021 10:16 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:20
Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İngiltere'de futbol heyecanı Premier Lig'de devam ediyor. Bugün oynanacak oyunda Everton - Leicester City arasında gerçekleşecek. Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? oynanacağı ise merak konusu.

Dünya'nın takip ettiği İngiltere Premier Lig bu hafta Everton - Leicester City maçı oynanacak. Farklı ülkelerde yayınlanacak olan Everton - Leicester City maçı Türkiye'de de yayınlanacak. Peki Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu futbol severlerin en çok merak ettiği sorular arasında.

EVERTON - LEİCESTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig Everton - Leicester City maçı karşılaşmasıLiverpool'da Goodison Park'ta oynanacak. Everton - Leicester City maçı,S Sport Plus,Idman TV, S Sport kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca S Sport, D-Smart 78, Turkcell TV+ 77, Tivibu 73, Kablo TV 240, Vodafone TV 11, Kablo TV 240 ve web üzerinden de izlenebilecek.

EVERTON - LEİCESTER MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

27 Ocak bugün oynanacak İngiltere Premier Lig Everton - Leicester City maçı, Türkiye saatiyle 23:15'de başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Engin Akyürek Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kavga Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 10:20:41. #1.15#
title