Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İngiltere'de futbol heyecanı Premier Lig'de devam ediyor. Bugün oynanacak oyunda Everton - Leicester City arasında gerçekleşecek. Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? oynanacağı ise merak konusu.

Dünya'nın takip ettiği İngiltere Premier Lig bu hafta Everton - Leicester City maçı oynanacak. Farklı ülkelerde yayınlanacak olan Everton - Leicester City maçı Türkiye'de de yayınlanacak. Peki Everton - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu futbol severlerin en çok merak ettiği sorular arasında.

EVERTON - LEİCESTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig Everton - Leicester City maçı karşılaşmasıLiverpool'da Goodison Park'ta oynanacak. Everton - Leicester City maçı,S Sport Plus,Idman TV, S Sport kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca S Sport, D-Smart 78, Turkcell TV+ 77, Tivibu 73, Kablo TV 240, Vodafone TV 11, Kablo TV 240 ve web üzerinden de izlenebilecek.

EVERTON - LEİCESTER MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

27 Ocak bugün oynanacak İngiltere Premier Lig Everton - Leicester City maçı, Türkiye saatiyle 23:15'de başlayacak.