Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi (2) YURDA YERLEŞTİRİLDİAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde koronavirüs temaslı vaka olarak dışarıya çıkan ve yakalanan A.Y.A. (68), akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Yurdu Müdürlüğü'ne götürüldü.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde koronavirüs temaslı vaka olarak dışarıya çıkan ve yakalanan A.Y.A. (68), akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Yurdu Müdürlüğü'ne götürüldü. Yasağı delerek sokağa çıkıp vatandaşların sağlığını tehlike atan A.Y.A.'nın yurtta ne kadar kalacağına İl Sağlık Kurulu karar verecek.

Kaynak: DHA