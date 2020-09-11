Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi (2)
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Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi (2)

YURDA YERLEŞTİRİLDİAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde koronavirüs temaslı vaka olarak dışarıya çıkan ve yakalanan A.Y.A. (68), akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Yurdu Müdürlüğü'ne götürüldü.

Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi (2)
11.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:21

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde koronavirüs temaslı vaka olarak dışarıya çıkan ve yakalanan A.Y.A. (68), akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Yurdu Müdürlüğü'ne götürüldü. Yasağı delerek sokağa çıkıp vatandaşların sağlığını tehlike atan A.Y.A.'nın yurtta ne kadar kalacağına İl Sağlık Kurulu karar verecek.


Kaynak: DHA

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