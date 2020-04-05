Evden kaçan liseli kız bulundu, babası kabul etmeyince yurda verildi ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle tartışmasının ardından evden kaçan, fen lisesi öğrencisi K.D. (16), jandarma ekiplerince Side Mahallesi'nde erkek arkadaşıyla evde bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle tartışmasının ardından evden kaçan, fen lisesi öğrencisi K.D. (16), jandarma ekiplerince Side Mahallesi'nde erkek arkadaşıyla evde bulundu. Babasının kabul etmediği K.D., çocuk esirgeme yurduna yerleştirildi.

Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'nde yaşayan Şenel D., çarşamba günü jandarmaya başvurarak, Namık Karamancı Fen Lisesi'nde eğitim gören kızı K.D.'nin evden kaçtığını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi. Şenel D., kızının erkek arkadaşı S.K.'nin yanına kaçmış olabileceğini veya birlikte kaçtıklarını düşündüğünü ve şikayetçi olduğunu belirtti. Manavgat Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışma sonucu S.K. ve K.D., dün Side Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Jandarmaya ifade veren K.D., kendi rızasıyla geldiğini, kaçırma olmadığını, evden ayrıldığı günden bu yana da olumsuz durum yaşamadığını söyledi. Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde de (ÇİM) uzmanlar eşliğinde ayrıca ifadesi alınan K.D., benzer sözleri söyledi. Şenel D. de kızını kabul etmediğini belirtip, çocuk esirgeme yurduna verilmesini istedi. Babasının kabul etmediği K.D., Antalya'da çocukevine teslim edildi.K.D. ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan S.K. ise K.D.'nin Antalya ÇİM'deki ifadesinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA