Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu
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Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu

Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, ekiplerce ormanlık alanda yaralı şekilde bulundu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, ekiplerce ormanlık alanda yaralı şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçesi Aksu Madenler Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, dün öğle saatlerinde evden dışarıya çıktı. Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için konu yetkililere haber verildi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri (SAKE) ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı birçok ekip sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama çalışmaları sonuç verdi. Arama çalışmaları neticesinde yaşlı adam ormanlık alanda yaralı bir şekilde bulundu. Yaralı şekilde bulunan Çakar'ın su isteği ise SAKE ekiplerince olay yerinde karşılandı. Bulunduğu yeden kurtarılan Hilmi Çakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu
Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu
Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu
Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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