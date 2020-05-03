Evden çıkamayan 70'lik çifte unutamayacakları sürpriz

Evden çıkamayan 70'lik çifte unutamayacakları sürpriz 49'uncu evlilik yıldönümü pastasını görünce sevince boğuldular Korona Virüs nedeniyle Tekirdağ'daki evinden çıkamayan yaşlı çifte evliliklerinin 49'uncu yılında sürpriz pastalı kutlama. Pastayı gören yaşlı çift sevince boğuldu.

Evden çıkamayan 70'lik çifte unutamayacakları sürpriz

49'uncu evlilik yıldönümü pastasını görünce sevince boğuldular

TEKİRDAĞ - Korona Virüs nedeniyle Tekirdağ'daki evinden çıkamayan yaşlı çifte evliliklerinin 49'uncu yılında sürpriz pastalı kutlama. Pastayı gören yaşlı çift sevince boğuldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi korona virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan 73 yaşındaki Ahmet Kılıç ve 70 yaşındaki eşi Zeliha Kılıç'ın 49'uncu evlilik yıl dönümlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin kızları Özgül Kılıç, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım isteyerek anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini kutlamak istediğini belirtmesi üzerine Süleymanpaşa Belediyesi harekete geçti. Pastayı alan belediye görevlileri yaşlı çiftin olduğu ikamete geldi. Karşılarında 49'uncu evlilik yıldönümü pastasını gören yaşlı çift büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra yakılan mumları üfleyen çift belediye görevlilerine teşekkür etti. 73 yaşındaki Ahmet Kılıç, yaptığı açıklamada, her yıl evlilik yıl dönümlerini kutladıklarını bu yıl kutlamayı unutamayacaklarını ifade ederken, eşi Zeliha Kılıç ise sürpriz karşısında çok heyecanlandığını dile getirerek, 49'uncu evlilik yıl dönümlerini çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA