Evden çıkamama fobisine ne ad verilir? Evden çıkamama hastalığı nedir? Agorafobi hakkında merak edilenler!

Kırmızı Oda dizisine katılan Selvi Akdoğan karakterinin sahip olduğu evden çıkamama hastalığı olarak nitelendirilen agorafobi hakkında merak edilenleri sizler için derledik... Evden çıkamama sendromu agorafobi nedir? Agorafobi belirtileri nelerdir?

Psikolojik bir durum olarak nitelendirilen Agorafobi nedir? Agorafobi hastaları neden evden çıkamıyor? Agorafobi'nin sebepleri nelerdir? İşte Agorafobi hakkında bilmeniz gereken her şey...Agorafobi nedir? Agorafobi hakkında bilinmesi gerekenler..

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi, bireyin açık alanları güvensiz bulması sebebiyle kapalı alanlardan dışarı çıkamaması olarak açıklanan anksiyete bozukluğudur. Agorafobi hastalığı olan bireyler açık alanlardan, toplu taşım araçlarından, alışveriş merkezlerinden, kısacası ev dışındaki tüm mekanlardan korkarlar. Açık alana çıkan agorafobi hastası panik atak geçirebilir. Agorafobi belirtileri, bireyin açık alana adım atmasıyla beraber zirve yapar ve bu korku ortalama 6 ay boyunca sürer. Çok ciddi agorafobi vakalarında birey yaşamı boyunca evinden çıkamayacak hale gelebilir.

AGORAFOBİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Agorafobi'nin genetik ve çevre faktörlü bir psikolojik rahatsızlık olduğu düşünülüyor. Agorafobi hastalığı bir yakının kaybedilmesi ya da bir saldırı sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yazılan DSM-5 kitabı, Agorafobi hastalığını özgül fobi ve sosyal anksiyete bozukluğu arasında bir fobi olarak sınıflandırır. Agorafobi hastalığı yaşayan bireylerde ayrılma anksiyetesi bozukluğu, majör depresif bozukluğu ve posttravmatik stres bozukluğu görülebilir. Ciddi vakalarda depresyon ya da madde kullanımı rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

EVDEN ÇIKAMAMA HASTALIĞI TEDAVİSİ

Agorafobi hastalığı olan bireylerin profesyonel tedavi alması şarttır. Profesyonel tedavi olmadan Agorafobi hastalığını yenmek neredeyse mümkün değildir. Tedavi süreci rehberlik ve bilişsel davranışçı tedavi ile yürütülür. Bilişsel davranışçı tedavi yöntemi Agorafobi hastası bireylerin yarısında etki gösterir. Agorafobi hastalığı yetişkinlerin yüzde 1.7'sini etkiler. Agorafobi hastalığı kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülür. Agorafobi genellikle erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Yaşlı bireylerde Agorafobi görülme oranı çok düşüktür. Çok nadir de olsa bazı çocuklarda da Agorafobi görülebilmektedir.

AGORAFOBİ TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Akıl sağlığı uzmanlarına panik atak rahatsızlığı sebebiyle başvuran bireylerde bir süre sonra Agorafobi rahatsızlığı da görülebilir. Agorafobi rahatsızlığını teşhis etmenin en doğru yöntemi, sürekli aynı sebeple başlayan panik atak ve atakları izlemektir. Agorafobi'de erken teşhis hastalığı atlatma adına önemlidir.

AGORAFOBİ NE DEMEK?

Agorafobi, Yunanca bir terimdir. Agora kelimesi 'açık alan', phobia kelimesi de 'korku' anlamına gelir.