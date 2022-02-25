Evdeki Saat - Rüyadasın şarkı sözleri! Evdeki Saat Rüyadasın sözleri nedir?
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Alternatif müziiğin sevilen seslerinden olan Evdeki Saat, kısa sürede büyük bir üne kavuşarak geçtiğimiz yıllarda birbirinden fenomen parçaların altına imzasını attı. Uzunlar, Hiç Uyanmasam, Dibi Ne Kadar, Mükemmel gibi parçaları söyleyen Evdeki Saat pek çok ünlü isimle de düet yaptı. Bugün ise yeni parçasını yayınlıyor. Youtube, Spotify, iTunes, Fizy gibi pek çok dijital müzik kanalında yayınlanacak olan Evdeki Saat Rüyadasın sözleri! Evdeki Saat Rüyadasın şarkı sözleri nedir?
Evdeki Saat Rüyadasın sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 25.02.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Rüyadasınsözleri! Evdeki Saat Rüyadasın şarkı sözleri
EVDEKİ SAAT RÜYADASIN ŞARKI SÖZLERİ
Bir bilsem kaç duygu saklı
Yüzünde kaç şey gizledin
Ve benden saklama cevap ver
Göremiyorum
Dolandım ruhunun içinde
Kilitli bir sürü sebeple
Ve lütfen doğru bir sebep ver
Çıkamıyorum
Rüyadayım
Rüyadasın
Başım yine
Beladasın
Dokunmayın
Uyanmasın
Sonu yok yine başa sarasım
İnan yok kimseye savaş açasım
Bıraktım onların adı yaşasın
Benim yok başka bir yere gidesim
Memnundum çok
Ve bana kal dersen
Gitmeyi göze alamam
Yanıldım böyle bir yere varamam
O yüzden dur deme bana duramam
Hiç halim yok
Rüyadayım
Rüyadasın
Başım yine
Beladasın
Dokunmayın
Uyanmasın
Sonu yok yine başa sarasım
İnan yok kimseye savaş açasım
Bıraktım onların adı yaşasın
Benim yok başka bir yere gidesim
Memnundum çok
Ve bana kal dersen
Gitmeyi göze alamam
Yanıldım böyle bir yere varamam
O yüzden dur deme bana duramam
Hiç halim yok
İnan yok kimseye savaş açasım
Bıraktım onların adı yaşasın
Benim yok başka bir yere gidesim
Memnundum çok
Ve bana kal dersen
Gitmeyi göze alamam
Yanıldım böyle bir yere varamam
O yüzden dur deme bana duramam
Hiç halim yok
- Prodüksiyon: Eren Alıcı-Bahadır Kartal- Yüce Akın-Kerem Demirayak
- Söz-Beste : Eren Alıcı
- Aranje: Bahadır Kartal- Yüce Akın-Kerem Demirayak
- Vokal: Eren Alıcı
- Elektro Gitar: Bahadır Kartal
- Electric Piano: Yüce AkınSynth: Eren Alıcı- Bahadır Kartal- Yüce Akın
- Synth Bass: Eren Alıcı- Bahadır Kartal- Yüce Akın
- Altyapı: Eren Alıcı- Bahadır Kartal- Yüce Akın-Kerem Demirayak
- Mix: Barış Ergün
- Mastering: Mustafa Sarıoğlu
- Vokal Edit: Kaan Arslan