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Evdeki Saat - Rüyadasın şarkı sözleri! Evdeki Saat Rüyadasın sözleri nedir?

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Evdeki Saat - Rüyadasın şarkı sözleri! Evdeki Saat Rüyadasın sözleri nedir?

Alternatif müziiğin sevilen seslerinden olan Evdeki Saat, kısa sürede büyük bir üne kavuşarak geçtiğimiz yıllarda birbirinden fenomen parçaların altına imzasını attı. Uzunlar, Hiç Uyanmasam, Dibi Ne Kadar, Mükemmel gibi parçaları söyleyen Evdeki Saat pek çok ünlü isimle de düet yaptı. Bugün ise yeni parçasını yayınlıyor. Youtube, Spotify, iTunes, Fizy gibi pek çok dijital müzik kanalında yayınlanacak olan Evdeki Saat Rüyadasın sözleri! Evdeki Saat Rüyadasın şarkı sözleri nedir?

Evdeki Saat Rüyadasın sözleri araştırılan konular arasında yer almakta. Evdeki Saat Grup, 2014 yılında vokalist Eren Alıcı ve back vokal Sunguralp Esat tarafından İstanbul'da kurulan alternatif bir müzik grubudur. 25.02.2022 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan şarkı kısa sürede büyük merak topladı. İşte, Evdeki Saat Rüyadasınsözleri! Evdeki Saat Rüyadasın şarkı sözleri

EVDEKİ SAAT RÜYADASIN ŞARKI SÖZLERİ

Bir bilsem kaç duygu saklı

Yüzünde kaç şey gizledin

Ve benden saklama cevap ver

Göremiyorum

Dolandım ruhunun içinde

Kilitli bir sürü sebeple

Ve lütfen doğru bir sebep ver

Çıkamıyorum

Rüyadayım

Rüyadasın

Başım yine

Beladasın

Dokunmayın

Uyanmasın

Sonu yok yine başa sarasım

İnan yok kimseye savaş açasım

Bıraktım onların adı yaşasın

Benim yok başka bir yere gidesim

Memnundum çok

Ve bana kal dersen

Gitmeyi göze alamam

Yanıldım böyle bir yere varamam

O yüzden dur deme bana duramam

Hiç halim yok

Rüyadayım

Rüyadasın

Başım yine

Beladasın

Dokunmayın

Uyanmasın

Sonu yok yine başa sarasım

İnan yok kimseye savaş açasım

Bıraktım onların adı yaşasın

Benim yok başka bir yere gidesim

Memnundum çok

Ve bana kal dersen

Gitmeyi göze alamam

Yanıldım böyle bir yere varamam

O yüzden dur deme bana duramam

Hiç halim yok

İnan yok kimseye savaş açasım

Bıraktım onların adı yaşasın

Benim yok başka bir yere gidesim

Memnundum çok

Ve bana kal dersen

Gitmeyi göze alamam

Yanıldım böyle bir yere varamam

O yüzden dur deme bana duramam

Hiç halim yok

  • Prodüksiyon: Eren Alıcı-Bahadır Kartal- Yüce Akın-Kerem Demirayak
  • Söz-Beste : Eren Alıcı
  • Aranje: Bahadır Kartal- Yüce Akın-Kerem Demirayak
  • Vokal: Eren Alıcı
  • Elektro Gitar: Bahadır Kartal
  • Electric Piano: Yüce AkınSynth: Eren Alıcı- Bahadır Kartal- Yüce Akın
  • Synth Bass: Eren Alıcı- Bahadır Kartal- Yüce Akın
  • Altyapı: Eren Alıcı- Bahadır Kartal- Yüce Akın-Kerem Demirayak
  • Mix: Barış Ergün
  • Mastering: Mustafa Sarıoğlu
  • Vokal Edit: Kaan Arslan

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