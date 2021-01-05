Evde Ramazan pidesi tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır? Kıymalı, kaşarlı, kavurmalı pide tarifi!

Ramazan ayında evlerde çeşit çeşit yemekler, sohbetler ve ibadet yapılır. Ramazan'ı en iyi temsil eden yiyeceklerden biri pidedir. Kıymalı, kavurmalı, kaşarlı ve karışık olarak yapılabilen pide tariflerini haberimizde bulabilirsiniz. Evde Ramazan pidesi tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır? Kıymalı, kaşarlı, kavurmalı pide tarifi!

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz, Ramazan ayında sıkça tüketilen Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır? Kıymalı, kaşarlı, kavurmalı pide tarifi!

RAMAZAN PİDE HAMURU TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağından iki parmak eksik ılık su

1 paket maya (iki tatlı kaşığı)

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

6 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağından iki parmak eksik yoğurt

5-6 bardak un

Pide hamuru yapılışı;

Hamuru için su, maya ve şekeri karıştırın.

İki dakika maya kabarana kadar bekleyin.

Geri kalan bütün malzemelerini ekleyin ve hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamurunuzu dinlenmeye bırakın.

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

KAVURMALI PİDE TARİFİ

Malzemeler;

3 su bardağıun

4 yemek kaşığızeytinyağı

1 tatlı kaşığıkuru maya

1/2 su bardağıılık süt

1 su bardağıılık su

1,5 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığışeker

İç harcı için:

1 adetdomates

300 gramkavurma

1 tatlı kaşığıdomates salçası

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıpul biber

Yapılışı;

Ilık süt, toz şeker ve mayayı derince bir kabın içine alın ve güzelce karıştırın.

Ardından içerisine su hariç tüm malzemeleri ilave edin.

Ardından azar azar su ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Bu aşamada una su az gelirse mutlaka ilave edin.

Ardından oda sıcaklığında 1,5 saat mayalandırmaya bırakın.

Bu sırada bir tavanın içinde iç malzemelerini hafifçe kavurun.

Mayalanan hamurdan orta büyüklükte bezeler elde edin ve hafif unlanmış tezgahın üzerinde pide şeklini verin.

Ardından iç harcını pay edin ve 180 derecelik fırında hamur pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp kenarlarına fırça yardımıyla tereyağı sürün ve keyifle tüketin.

KAŞARLI PİDE TARİFİ!

Malzemeler;

İç harcı için:

200 – 250 gr kaşar peyniri (veya tuzsuz yağlı peynir)

Hamuru için:

1/2 (yarım) paket yaş maya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 tane yumurta

1 su bardağı sıcak su (Az ılımış sıcak su)

2 su bardağı un

Kaşarlı Peynirli Pide Tarifi Yapılışı

Tüm kaşar peynirini rendeleriz.

Hamur için unu koyup ortasını havuz gibi açarız. İçine tuz ve şekeri koyarız.

Mayayı ortasına koyup sıcaktan ılığa dönmüş olan suyu ekleriz.

Maya erimeye başlar.

Elimiz dayanabildiğince unu ortasına doğru çevirerek tüm malzemelerin karışmasını sağlamaya çalışırız.

Az karıştırdıktan sonra yumurtayı kırarız.

Sonra iyice yoğurup dinlenmeye bırakırız.

10 dk kadar yaz zamanı dinlendirdikten sonra 2 ceviz büyüklüğünde yumaklar alarak un yardımı ile uzunlamasına açarız.

Burada pideyi istediğimiz büyüklükte hamur alarak açabiliriz. Ben normal ebatlardan az ufak bir boyutta yaptım. Bire bir yada yarım boy gibi ölçülerde yapabilirsiniz.

Hamuru açtıktan sonra üzerine harcımızı kenarlarından yaklaşık 1,5 cm kalacak şekilde ince bir kalınlıkta kaşıkla yayarız.

Sonra kenarlarını peynire değmeyecek kadar katlayıp bastırırız. Peynire değerse açılıyor çünkü.

İki uç köşesini ise elimizle birleştirip sıkıp pide formuna ulaşıyoruz.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızaracak kadar pişiririz.

Fırından çıkardıktan sonra kenarlarına sevenler için, tereyağı sürebilirsiniz.