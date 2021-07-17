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EVDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şeref Atlas Poşu (60) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şeref Atlas Poşu (60) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1025 sokaktaki binanın zemin katında bulunan daireden yoğun koku gelmesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerinin polis eşliğinde girdiği evde tek başına yaşayan Şeref Atlas Poşu'nun yerde yüzükoyun yatar şekilde cansız bedeni bulundu. Evde ayrıca üzerinde Poşu'nun borçlu olduğu kişilerin isimlerinin yer aldığı 10 Temmuz 2021 tarihli bir not olduğu da belirlendi.

5 yıldır aynı adreste oturan Poşu'nun ilk zamanlar ablası ile birlikte kaldığı daha sonra ablasının Ankara'ya döndüğünü belirten komşuları, Poşu'nun el işleriyle uğraştığını ve çarşıda boncuk sattığını söyledi. Komşuları ile fazla diyalog kurmayan Poşu'nun bir süre önce aynı işi yaptığı bir arkadaşına intihar edeceğini söylediği iddia edildi.

Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası Poşu'nun cansız bedeni Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVDE ÖLÜ BULUNDU
EVDE ÖLÜ BULUNDU
EVDE ÖLÜ BULUNDU
EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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