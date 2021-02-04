Evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, bir eve polis tarafından düzenlenen baskında kumar oynayan 9 kişi yakalandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, bir eve polis tarafından düzenlenen baskında kumar oynayan 9 kişi yakalandı. Şüphelilere, 30 bin 600 lira ceza kesildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Korupınar Mahallesi'nde Y.K.'nin evine operasyon düzenleyen polis, içeride kumar oynayan 9 kişiyi yakaladı. Evde kumar oynanan malzemelere el koyan polis, içerideki 9 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 30 bin 600 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN