Evde kalan Aliağalılar vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor
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Evde kalan Aliağalılar vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor

Evde kalan Aliağalılar vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor
01.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:36

Korona virüs ile etkin mücadele için vatandaşlarına 'Evde Kal' çağrısı yapan Aliağa Belediyesi, evinde kalan vatandaşlarına mayıs ayının kitabı olarak Aliağa Kent Kitaplığı'nın 7'nci yayını 'Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar'ı hediye ediyor.

Korona virüs ile etkin mücadele için vatandaşlarına 'Evde Kal' çağrısı yapan Aliağa Belediyesi, evinde kalan vatandaşlarına mayıs ayının kitabı olarak Aliağa Kent Kitaplığı'nın 7'nci yayını 'Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar'ı hediye ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında Aliağalıların evlerinde geçirdikleri zamanı kitap okuyarak değerlendirmelerini hedefleyen Aliağa Belediyesi, bu ay 'Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' adlı eseri okuyucularına yeniden sunuyor.

Tarih severlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olan 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar'ın, dolayısıyla da Aliağa'nın, 16.yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.

Kitap, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların evlerine ulaştırılacak

Aliağa ve bölge tarihine ışık tutan esere sahip olmak isteyen vatandaşlar kitabı Hilal Masa'da ücretsiz alabilecekler. Ayrıca, yasağı gereği sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kitap severlerin ALO 153 Hilal Masa'dan talep etmeleri halinde kitap evlerine ücretsiz olarak ulaştırılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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