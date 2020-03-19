Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
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Meltem Şarkışlalı, Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Güncel

Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi

Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüsle mücadele döneminde kendilerini evde karantinaya almak durumunda kalan kişilere özel beslenme tüyolarını, 3 günlük detox programını ve özel tariflerini paylaştı.

19.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:29
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi

Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüs salgınına karşı birçok önlem alınıyor. Ülkemizde de vatandaşlara 'Evden Çıkmayın' uyarısı yapılması üzerine, insanlar evden çıkmadan nasıl beslenmesi gerektiğini merak ediyor. Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı ve Mel's Slim Light ekibi diyetisyeni Eda Ülkü, merak edilen soruları cevaplandırarak hem beslenme önerilerini hem de 3 günlük bir detox programını paylaştı.

''PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN''

Bağışıklığınızı güçlü tutmak adına yeterli, dengeli ve düzenli beslenin diyen Zayıflama Uzmanı, ''Bağışıklığımızı güçlendirmek için doğru beslenme, düzenli uyku ve ek olarak supplement, bitki ve baharatlardan faydalanabilirsiniz. Evde çalışırken, film izlerken yanınızda sağlıksız atıştırmalıklar bulundurmayın. Boş kalorili, paketli, beyaz şekerli gıdalardan uzak durun.'' dedi.

''VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYESİ ALMAYI İHMAL ETMEYİN''

Atıştırmalık olarak 2-3 porsiyon taze meyve ve çiğ kuru yemişler tüketilebileceğini söyleyen Şarkışlalı ayrıca ''Makarna, hamur işi olarak beyaz unla yapılan gıdalar tüketmek yerine esmer un tercih edin. Zorunlu kalmadıkça beyaz unla yapılan yiyecekleri tüketmemeye çalışın. Sık sık su için. Bitki çaylarının antibakteriyel ve antioksidan içeriğinden yararlanın. Zeytinyağlı taze sebze tüketiminin yanında protein olarak hem hayvansal hem de bitkisel proteinlerden yararlanmayı ihmal etmeyin. Uzun süre hareketsiz kalmamaya çalışmalı, evde yapabileceğiniz egzersizlerle aktifliğinizi sağlamalısınız. Bu dönemde ayrıca C vitamini, çinko, selenyum, beta glukan, propolis, D vitamini, Omega 3, probiyotik gibi vitamin ve mineral takviyesi almayı da ihmal etmeyin.'' ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN SEBZE VE MEYVELER

Sebze olarak bolca koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, soğan, sarımsak, yaban turbu, kırmızı biber tüketilmesini öneren Meltem Şarkışlalı; meyve olaraksa turunçgiller, kivi, ayva, ananas, yaban mersini, koyu renkli üzüm ve dutgilleri önerdi. Baharatlardan zencefil, zerdeçal, karabiber, pul biber, kekik, tarçın, kimyon kullanılabileceğini söyleyen Zayıflama Uzmanı; şifalı bitkilerden ekinezya, latin çiçeği, eleutherococcus ve Ginseng, yeşil çay içilebileceğini aktardı. Fermente besin olarak lahana, kefir, ev yoğurdu, sirke tüketilmesi gerektiğini belirten Şarkışlalı, ''Ayrıca beslemenizde Omega 3 kaynaklı somon, avokado ve cevizden de yararlanabilirsiniz.'' dedi.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN 3 GÜNLÜK DETOX PROGRAMI

Gebe ve emziren anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin doktor kontrolü dışında bu programı yapamayacağını belirtmekte fayda var. Bu grubun dışında kalan kişiler, sabah uyanınca antiseptik etki sağlayan bir çay kaşığı doğal elma sirkeli ve limonlu ılık suyla güne başlayabilir.

KAHVALTI:

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim beyaz peynir

1 dilim ananas

2 adet ceviz içi

Kırmızı biber, bol yeşillik (maydanoz, roka, dereotu, nane vs.)

1 dilim tam buğday ekmeği

ÖĞLE:

100 gr. kırmızı et/ 150 gr. tavuk eti/ 200 gr. balık (ızgara, fırında, haşlama)

Bol yeşillikli mevsim sebzeleri içeren salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı + limon + doğal elma sirkesi)

ARA ÖĞÜN:

2 adet hurma topu

1 su bardağı altın süt

AKŞAM:

5 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek/ nohut ile salata (kırmızı lahana, maydanoz, dereotu, marul, kırmızı biber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı + elma sirkesi + limon ile)

1 kase yoğurt (bağışıklığınızı güçlendirmesi adına zerdeçal + karabiber ve sarımsak ekleyebilirsiniz)

ARA ÖĞÜN:

1 fincan zencefilli ekinezya çayı

ALTIN SÜT TARİFİ

Aşağıdaki malzemeleri 1 su bardağı süte koyarak, ister soğuk ister ısıtılmış olarak tüketebilirsiniz.

• 1 su bardağı süt

• 1 çay kaşığı zerdeçal

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı zencefil

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı

HURMA TOPLARI TARİFİ

• 1 su bardağı çiğ badem

• 10 adet ılık suda yumuşamış hurma

• 1 limon kabuğu rendesi

Tüm malzemeleri rondodan geçirdikten sonra yuvarlak olarak şekillendirebilir; elde ettiğiniz topları kakao ya da Hindistan cevizine bulayıp buzdolabında bekletebilirsiniz.

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Haber Yorumları (1)
ÇOK GÜZEL: o kadar makarnayı kim yiyecek
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