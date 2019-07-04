Evciler'de lavanta ekimi

Evciler Kaymakamlığı tarafından ilçede ekimi yaptırılan lavanta bitkisinin yetiştirilmesinde başarı sağlandı.

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel ilçeye bağlı Baraklı, Altınova ve Akyarma köylerinde ekimi yapılan lavanta tarlalarını gezdi.

Lavantaların ürün vermeye başladığını belirten Kaymakam Yüksel şunları söyledi:

"Kaymakamlığımızın alternatif ürün olarak köylerimizde başlattığı lavanta üretimi başarıya ulaştı. Baraklı, Altınova, Bostancı ve Akyarma köylerinde oluşturulan lavanta bahçeleri ürün vermeye başladı. Görsel olarak güzel görüntülerin oluşturduğu lavanta bahçeleri bakımının kolay ve yüksek gelir getirisi nedeniyle önümüzdeki yıllarda vatandaşlarında bu ürüne yönelmeleri hem yeni bir iş kolu hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. Tanıtımının iyi yapılması sonucu özellikle çevre il ve ilçelerden düğün ve dış çekim için fotoğrafçılarında ilgi alanına olan ilçemiz lavanta balı üreten arıcılara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gezip görmenizi tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA