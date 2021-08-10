Ev yerine depo kiralanıyor; talep yaz aylarında arttı
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Ev yerine depo kiralanıyor; talep yaz aylarında arttı

Ev yerine depo kiralanıyor; talep yaz aylarında arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salgında büyük şehirleri terk eden, yazlık bölgelere yerleşen ve sadece iş için şehre dönen vatandaşlar, eşya depolama hizmetlerine yöneldi.

Salgında büyük şehirleri terk eden, yazlık bölgelere yerleşen ve sadece iş için şehre dönen vatandaşlar, eşya depolama hizmetlerine yöneldi. Göztepe Nakliyat ve Depolama CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Depolama talepleri özellikle yaz aylarını yazlıklarında geçiren ya da sadece iş için İstanbul'a gelip gidenler tarafından tercih ediliyor. Çünkü ev eşyası depolama işlemi ev kiralamaya göre oldukça ekonomik bir fırsat sunuyor" dedi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı memleketlerine döndü. Yaz aylarının gelmesi ve daha güvenli olacağı düşüncesiyle yılın belirli zamanını yazlıklarında geçirmeye yönelenler ise şehir merkezlerine sadece işleri için gitmeye başladı. Bu durumun Türkiye'de uzun yıllardır var olan ev eşyası depolama hizmetlerini ön plana çıkardığını söyleyen Göztepe Nakliyat ve Depolama A.Ş. CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Temmuz 2021 itibarıyla şehir içi taşınmalarda yıllık yüzde 28'lik bir azalma yaşandığını görüyoruz. İnsanlar daha ufak yerleşim yerlerini tercih ederek şehirlerarası taşınmaları ya da pandemi ve ekonomik nedenlerle taşınmayı tercih etmiyor. Çünkü ev eşyası depolama işlemi ev kiralamaya göre oldukça ekonomik bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

EN YOĞUN TALEP İSTANBUL'DA

İstanbul'da çok yoğun taşımacılık ve eşya depolama talebiyle karşılaştıklarını kaydeden Gümüşoğlu, "Geçtiğimiz yıl 381 bin 654 kişi İstanbul'dan ayrılsa da iş dünyasının merkezi konumundaki mega kentten tamamıyla kopmak herkes için mümkün olmuyor. Dolayısıyla depolama talepleri de en çok yaz aylarını yazlık evinde geçirenler ve sadece iş için İstanbul'da bulunanlar tarafından tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEPLERİ ARTIRACAK

Pandemiden bağımsız olarak da ilerleyen süreçte eşya depolama sektörünün gelişmeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Gümüşoğlu, bu artışın inşaat sektörünün gelişmesiyle de yakından ilgili olduğunu belirtti. Gümüşoğlu, "Eşya depolama sektörü bir anlamda yeni inşaatlarla bağlantılı bir sektör. Özellikle kentsel dönüşüm olan bölgelerde talep artışının devam edeceğini öngörüyoruz.  Bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermek içinse depolama ve taşıma sektöründe belirli bir standardın benimsenmesi gerekiyor. Ancak bu sayede haksız rekabetin azaldığı, müşteri odaklı bir sektör haline gelebiliriz" dedi.


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Ev yerine depo kiralanıyor; talep yaz aylarında arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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