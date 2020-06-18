Ev yapımı kruvasan tarifi
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Ev yapımı kruvasan tarifi

Kahvaltılarınızın ve ara öğün atıştırmalıklarınızın vazgeçilmezi olan kruvasanı ev yapımı lezzetinde hazırlamak ister misiniz?

Ev yapımı kruvasan tarifi
18.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:16

Damak zevkinize göre hazırlayacağınız özel kruvasanı misafirlerinize ikram edebilir, çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.

GEREKLİ MAZLEMELER

1 yemek kaşığı şeker

4- 4,5 su bardağı un

Hamuru açmak için nişasta

Hamurun aralarına sürmek için eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tane oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket yaşmaya(kuru mayada olur)

1 çay bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

Çikolata (Nutella)

Ev yapımı kruvasan tarifi

YAPILIŞI

Ilık su, maya ve şekeri bir kase içinde karıştırın. Biraz bekleyip sütü, yağı ve yumurtayı ilave edip güzelce karıştırın. Karışımın üzerine unu azar azar ekleyerek karıştırın. Kıvama gelen hamuru 5-10 dakika daha yoğurup üzerini nemli bezle kapatıp beklemeye alın.

Dinlenen hamuru 14 eşit parçaya bölün. 7 tanesini alıp nişasta serpip açın. Her katmana eritilmiş tereyağı sürüp üst üste dizin. En üst hamura tereyağı sürmeden üzerini örtüp kenara alın. Diğer 7 bezeyi de aynı şekilde hazırlayın.

İlk hazırladığınız 7 bezeyi tezgaha alın ve kenarlarından elerinizle çekiştirerek bastırarak açın. Açtığınız hamuru 12 eşit parçaya bölün ve birer tatlı kaşığı Nutella sürüp sarın. Rulo haline gelmiş hamurları yarım saat bir tepside bekletin. Yeterince bekledikten sonra hamurların üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.Afiyet olsun.

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