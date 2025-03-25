Ev yapımı çıtır çıtır baklava tarifi! Ev yapımı çıtır çıtır baklava tarifi nasıl yapılır?

Tatlı severler için hem pratik hem de lezzet dolu bir alternatif olan ev yapımı çıtır çıtır baklava tarifi, mutfağınızda şef gibi hissetmenizi sağlayacak. Üstelik bu tarifle dışarıdan baklava almaya gerek kalmadan kendi ellerinizle mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Peki, ev yapımı çıtır çıtır baklava tarifi ile geleneksel tatlı nasıl hazırlanır?

EV YAPIMI BAKLAVA MALZEMELERİ

Hamur için:

3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 yemek kaşığı sirke (çıtırlık verir)

1 tutam tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Açmak için:

Bolca nişasta (buğday veya mısır nişastası)

İç harç:

2 su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe göre fıstık da olur)

Üzeri için:

200 gr tereyağı

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şerbet:

Şeker ve suyu tencereye al, kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynat.

Limon suyunu ekle, 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan al. Soğumaya bırak.

Hamur:

Hamur malzemelerini karıştırıp yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğur.

Üzerini örtüp 20-30 dakika dinlendir.

Hamuru Açma:

Hamuru 20-24 eşit bezeye ayır.

Her bezeyi nişastayla açarak tabak büyüklüğünde aç.

10-12 bezeyi üst üste koyup (aralarına nişasta serpmeyi unutma), hepsini birlikte büyükçe bir yufka olacak şekilde aç.

Yağladığın tepsiye ser.

Ortasına ceviz serpiştir.

Kalan bezeleri de aynı şekilde açıp üstüne ser.

Kesme ve Pişirme:

İstediğin şekilde (baklava dilimi, kare vs.) dilimle.

Tereyağını erit, sıvı yağla karıştır, köpüklerini al.

Sıcak yağı her yerine gelecek şekilde dök.

170°C önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) pişir.

Şerbetleme:

Baklava sıcakken, soğumuş şerbeti üzerine dök.

Şerbeti çekmesi için en az 3-4 saat (tercihen 1 gece) beklet.