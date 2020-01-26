Ev yangınında iki kardeş öldü
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Ev yangınında iki kardeş öldü

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

26.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:09
Ev yangınında iki kardeş öldü

'ın ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Yukarıışıklı Mahallesi'nde 'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anne Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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: Ev yangınında iki kardeş öldü
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