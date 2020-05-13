Ev sahibine kızdı, karavanda yaşamaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ev sahibine kızdı, karavanda yaşamaya başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ev sahibinin bir odalı evin kirasını artırmasına öfkelenen Yılmaz Kurban (67), bankadan çektiği krediyle aldığı karavanda izole yaşam sürdürüyor.

Ev sahibine kızdı, karavanda yaşamaya başladı
13.05.2020 08:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:08

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ev sahibinin bir odalı evin kirasını artırmasına öfkelenen Yılmaz Kurban (67), bankadan çektiği krediyle aldığı karavanda izole yaşam sürdürüyor.

Marmaris'te, 32 yıldır restoran, bar ve otel gibi çeşitli turizm işletmelerinde çalıştıktan sonra bir sürücü kursunda direksiyon öğretmenliği yapan Yılmaz Kurban, emekli oldu. Bir odalı dairede yalnız yaşayan Kurban, ev sahibinin yılbaşında 600 lira olan kirayı bin liraya artırmasına sinirlendi. Karavanda yaşama hayali olan Kurban, bir arkadaşının tavsiyesiyle Bursa'ya giderek, karavanların fiyatlarını araştırdı. Beğendiği karavanın pazarlığını yaptıktan sonra bir bankadan 50 bin lira kredi çekti. Karavanı satın alıp içini döşettikten sonra mart ayı başında Marmaris'e getirdi. 5 metrekarelik karavanda tuvaleti, banyosu, küçük oturma alanı ve yatma yeri bulunuyor. 4 panelli güneş enerjisi sistemi ile elektrik ihtiyacını da giderdi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte karavanını Çıldır Mahallesi'nde bulunan Öğretmenevi otoparkına çekti. Burada yaşamını sürdüren Yılmaz Kurban'a; Marmaris İlçe Vefa Kurulu, belediye ve polis ekipleri destek oldu. Su, gıda gibi temel ihtiyaçlarını 3 günde bir gelen ekipler karşılamaya başladı.Karavanda yaşadığı için mutlu olduğunu belirten Yılmaz Kurban, "Ben öyle dağda veya doğa ile baş başa yaşamayı sevmiyorum. Şehre alışmış bir insan olarak Marmaris merkeze kalmayı tercih ettim. Tabii bir ev gibi değil ama en azından sokakta kalmıyorum. Bu virüs tedbirleri olmasaydı, başka ilçeleri dolaşır, 2-3 gün kalıp şehirleri tanırdım. Şu anda mecburiyetten burada kaldım. Yemeğimi kendim yapıyorum. Bazen alışverişlerimi tanıdıklarıma yaptırıyorum. Karavan huzurlu ve güzel tabii zorlukları da var" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Haber
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşlarına içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşlarına içinde adaya veda etti
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu Haber
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
'Aracı gönderdi' tartışması büyüyor! HDP'li Önder, 'İddianı ispatla' diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan sözler: Koronavirüsler çok aldatıcı, bunlara karşı aşı üretmek zor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan sözler: Koronavirüsler çok aldatıcı, bunlara karşı aşı üretmek zor
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Serdar Ortaç Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Futbol Survivor Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Ev sahibine kızdı, karavanda yaşamaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 09:11:18. #1.14#
title