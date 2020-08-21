- Ev sahibi ile tartışan genç intihara kalkıştı - Ev sahibi ile tartışan genç intihara kalkıştı Bursa'nın İznik ilçesinde bir genç, evinin camına çıkarak canına kıymak istedi.

- Ev sahibi ile tartışan genç intihara kalkıştı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir genç, evinin camına çıkarak canına kıymak istedi.

Olay, Beyler Mahallesi Hüseyin Oktay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki U.V., ev sahibi ile problem yaşadığı için bunalıma girdi. Evinin 4. katına çıkarak intihar etmeye kalkan genç için olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama yatağı kurarak tedbir aldı. Polis ekiplerinin çabalarıyla genç ikna edildi. Bileklerine zarar veren U.V., İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA