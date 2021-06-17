Ev hanımlarına aşçılık kursu

Erzurumlu kadınlar, aşçılık kursunda yaş pasta ve renkli kurabiye eğitimi ile becerilerini geliştiriyorlar.

Erzurumlu kadınlar, aşçılık kursunda yaş pasta ve renkli kurabiye eğitimi ile becerilerini geliştiriyorlar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi'nde (ESMEK) pandemi sürecinde ara verilen eğitimlere 1 Haziran'da yeniden başlandı. Kurslara ilgi gösteren kadınlar, hem zamanlarını değerlendiriyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Yaş pasta, renkli kurabiye ve mantı kursuna katılan kadınlar, eğitmenlerinin gözetiminde el becerilerini geliştiriyorlar. Kursta çikolatalı muzlu yaş pasta yapan Çiğdem Doğan adlı kursiyer, malaganın yapımını ve hangi malzemelerin kullanıldığını anlattı.

Kurs eğitmeni Mahinur Önal, "Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi'nde eğitmen olarak çalışıyorum. Kursiyer arkadaşlarla açılan aşçılık ve yaş pasta kursunda bizlere gelen kursiyerlere el becerisi kazanması konusunda yardımcı oluyoruz. Kursun açılış amacı bayanlarımızın el becerilerini ev becerilerine katmak. Pandeminin azalması ile pasta konusunda artan bir talep var. Pasta butiğinin oldukça müşterisi de artmaya başladı. Bunu öğrenen kursiyer arkadaşlarımız bizlerden alacakları belgelerle kendi iş yerlerini açabilecekler. Evinde imalat yapıp pazarlama yapmak isteyenlere bizler eğitim desteği veriyoruz. Aşçılık için açılan kursta ise kursiyerlerin sürekli olarak bizlerle iletişim halinde olmaları lazım, çünkü Covid-19'dan dolayı sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha artmış oldu. Bizlere müracaat için gelen bayan olsun, bay olsun birebir anlatarak kendilerine gösteriyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı