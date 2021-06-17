Ev hanımlarına aşçılık kursu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ev hanımlarına aşçılık kursu

Ev hanımlarına aşçılık kursu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurumlu kadınlar, aşçılık kursunda yaş pasta ve renkli kurabiye eğitimi ile becerilerini geliştiriyorlar.

Erzurumlu kadınlar, aşçılık kursunda yaş pasta ve renkli kurabiye eğitimi ile becerilerini geliştiriyorlar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi'nde (ESMEK) pandemi sürecinde ara verilen eğitimlere 1 Haziran'da yeniden başlandı. Kurslara ilgi gösteren kadınlar, hem zamanlarını değerlendiriyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Yaş pasta, renkli kurabiye ve mantı kursuna katılan kadınlar, eğitmenlerinin gözetiminde el becerilerini geliştiriyorlar. Kursta çikolatalı muzlu yaş pasta yapan Çiğdem Doğan adlı kursiyer, malaganın yapımını ve hangi malzemelerin kullanıldığını anlattı.

Kurs eğitmeni Mahinur Önal, "Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi'nde eğitmen olarak çalışıyorum. Kursiyer arkadaşlarla açılan aşçılık ve yaş pasta kursunda bizlere gelen kursiyerlere el becerisi kazanması konusunda yardımcı oluyoruz. Kursun açılış amacı bayanlarımızın el becerilerini ev becerilerine katmak. Pandeminin azalması ile pasta konusunda artan bir talep var. Pasta butiğinin oldukça müşterisi de artmaya başladı. Bunu öğrenen kursiyer arkadaşlarımız bizlerden alacakları belgelerle kendi iş yerlerini açabilecekler. Evinde imalat yapıp pazarlama yapmak isteyenlere bizler eğitim desteği veriyoruz. Aşçılık için açılan kursta ise kursiyerlerin sürekli olarak bizlerle iletişim halinde olmaları lazım, çünkü Covid-19'dan dolayı sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha artmış oldu. Bizlere müracaat için gelen bayan olsun, bay olsun birebir anlatarak kendilerine gösteriyoruz" dedi. - ERZURUM

Ev hanımlarına aşçılık kursu
Ev hanımlarına aşçılık kursu
Ev hanımlarına aşçılık kursu
Ev hanımlarına aşçılık kursu
Ev hanımlarına aşçılık kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Emel Sayın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ev hanımlarına aşçılık kursu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:59:51. #1.14#

title