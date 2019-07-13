Ev hanımları "rölyef" sanatıyla hayata atılıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan 3 boyutlu rölyef kursunda kadınlar meslek edinirken günlük aldıkları 30 lira harçlıkla bazı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Sultandağı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Musa Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki rölyef kursunun, kadınların meslek edinmesi için açıldığını söyledi.

İŞKUR ile ortaklaşa açtıkları kursun yaklaşık 2,5 ay süreceğini dile getiren Kır, şöyle konuştu:

"Kursumuza 14 kadın kursiyerimiz katılıyor. Bütün kursiyerlerimize İŞKUR, günlük 30 lira harçlık ödüyor. Kadınlarımız kursta, 12-13 kağıttan oluşan resimleri üst üste birleştirerek 3 boyutlu görsel çalışmalar oluşturuyor. Daha sonra da yaptıkları rölyef çalışmalarını çerçeveleterek tablo haline getiriyorlar. Bu tabloları da istedikleri şekilde değerlendirebiliyorlar. Hediye, edebiliyor veya satışını da yapabiliyorlar. Hatta bazı kursiyerlerimiz mesleği yeni öğrenmelerine rağmen tablo satışlarına başladı. Kadınlarımız kursa büyük ilgi gösteriyor ve de bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar."

"Bir sosyalleşme ortamı oluyor"

El sanatları öğretmeni Rahime Kır da rölyef kursuna katılan 14 kursiyerin 20 ile 65 yaş aralığında olduğunu anlattı.

Kadınların rölyef kursuna severek geldiğini belirten Kır, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz, genelde ev hanımı olduğu için normal gün ve gezmelerini bıraktılar. Artık rölyef kursumuza katılıyorlar. Hepsi de çok memnun olduklarını ve hoşça vakit geçirdiklerini dile getiriyorlar. Hem de onlar içinde bir sosyalleşme ortamı oluyor. Kursiyerlerimiz, genelde manzara görselleri çalışıyor. Bazı kursiyerlerimiz de çocuklarını, torunlarını çalışıyor. Esma-ül Hüsna çalışmalarımız yoğun oluyor. Yine deniz manzarası ve hayvan figürleri içeren çalışmalarımız oluyor. Bu rölyef tablo çalışması yaklaşık 3 ay sürebiliyor. Uzun soluklu ve meşakkatli bir süreç aslında."

Kır, kursiyerlerin siparişle piyasaya rölyef tablo satışına başladığına değinerek, bir tablonun 500 ile 2 bin lira arasında alıcı bulabildiğini bildirdi.

"Kursa gelmek için sabırsızlanıyorum"

Kursiyerlerden Fatma Burçak (64) da 3 boyutlu rölyef kursunun çok güzel gittiğini, herkesin birbiriyle fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.

El sanatları kurslarına büyük merakının olduğunu aktaran Burçak, şunları kaydetti:

"Evde de yapacak bir şey yok. Çocukları büyüttük ve evlendirdik. Kendim için rölyef kursu çok iyi oldu. Kurs esnasında diğer arkadaşlarımızın yaptıkları eserleri görünce, rölyefe daha çok merak sardım. Kursa başladık ve çok güzel gidiyor. Eve gittiğim zaman sabahın çabuk olmasını bekliyorum. Yani kursa gelmek için sabırsızlanıyorum. Burada yaptığımız çalışmaların hepsi apayrı güzellik, sanat ve hüner. Her arkadaşım farklı eserler ortaya çıkarıyor."

"Hem meslek ediniyoruz hem de güzel eserler ortaya çıkarıyoruz"

Kursiyerlerden Betül Durmuş da severek ve isteyerek rölyef kursuna katıldığını anlattı.

Rölyefin zor bir sanat olduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"İŞKUR destekli ilçemize açılan rölyef kursunun çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Benim de ilgimi çekti ve bu kursa katıldım. Burada 3 boyutlu rölyef çalışmalarını hobi olarak yapıyorum ve çok mutluyum. Burada benden yaşça büyük ablalarım var. Onlarla da istişare ederek burada hem meslek ediniyoruz hem de güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Yaptığım çalışmaları önce çeyizime koyacağım. Akabinde bazı çalışmalarımı bazı arkadaşlarıma hediye edeceğim."

Kaynak: AA