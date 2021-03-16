Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı

Eşi Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Amine Gülşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Gülşe'nin son paylaştığı fotoğrafta güzelliğinin yanı sıra 190 bin TL'lik takılarıyla gündem oldu.

Uzun bir zaman oyunculuk yapan 27 yaşındaki Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde hayatlarına Türkiye'de devam ediyor.

190 BİN TL'LİK POZ

2,9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık ev halini paylaşan Amine Gülşe, son olarak kızı Eda'yı uyuttuktan sonra bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Eda uyuyunca monitöre sarılan anne" notunu yazan Gülşe'nin duru güzelliğinin yanı sıra takıları gündem oldu. Gülşe'nin 80 bin TL değerindeki saatini ve 100 bin TL değerindeki yüzüğünü eşi Mesut Özil almış 10 bin TL değerindeki bilekliğini ise kayınvalidesi hediye etmişti.

İşte Amine Gülşe'nin pozu: