Ev değil uyuşturucu deposu
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Ev değil uyuşturucu deposu

Ev değil uyuşturucu deposu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo 800 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve 29 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo 800 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve 29 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda ilçedeki Çıplaklı Mahallesi 3004 Sokak üzerindeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 3 kilo 800 gram esrar, 11.3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile bahçeye ekili vaziyette 29 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi M.D. (31) gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Ev değil uyuşturucu deposu
Ev değil uyuşturucu deposu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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