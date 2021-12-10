Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum"

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

- Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2021 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışmasında Azerbaycan'ı temsil edecek 12 yaşındaki Sona Azizova, "Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılardan ve...

- Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum"

BAKÜ - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2021 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışmasında Azerbaycan'ı temsil edecek 12 yaşındaki Sona Azizova, "Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılardan ve kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Aralık'ta düzenlenecek 2021 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması'na geri sayım başladı. Yarışmada Azerbaycan'ı temsil edecek 12 yaşındaki Sona Azizova çok az bir vakit kaldığını belirterek, "Antrenmanları ve vokal dersleri sıklaştırdık. Biraz yoruluyorum ancak sahnedeki performansımın iyi olmasını istiyorum. Diğer yarışmacılarla sosyal medyadan tanışıyorum ancak Paris'te onları daha iyi tanıma şansım olacak" diye konuştu.

"Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum"

Seslendirdiği "One of Those Days" adlı şarkıda insanların birbirine olan sevgisinden bahsedildiğini vurgulayan Azizova, "Şarkım insanların birbirine olan sevgisi ve birbirini önemseyen insanlarla ilgili. Yarışmanın katılımcılarının hepsi birbirinden farklı ve onun için aralarında favorim yok. Yarışmadan iyi bir neticeyle döneceğimi ümit ediyorum" dedi. Azizova, "Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılardan ve kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Azizova, "One of Those Days" adlı şarkısıyla yarışmanın finalinde sahneye çıkacak.

Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum

Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum

Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title