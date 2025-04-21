Alman hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışını veto ettiği konuşuluyor. Peki, Eurofighter uçağı nedir, özellikleri nelerdir?

EUROFİGHTER UÇAĞI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok uluslu çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı, çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Başlangıçta bir hava üstünlüğü avcı uçağı olarak tasarlanan uçak, Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerinin ortaklığıyla üretilmektedir. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya'yı temsil eden NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı projeyi yönetmektedir ve bu ülkeler uçağın ana müşterileridir.

Uçağın geliştirilmesi, 1983 yılında Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ortaklığıyla başlatılan Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı programıyla resmen başladı. Daha önce Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık, birlikte Panavia Tornado savaş uçağını geliştirdi ve kullanıma sundu. Bu ülkeler yeni bir projede, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin katılımıyla iş birliği yapmak istiyordu. Ancak, tasarım yetkisi ve operasyonel gereksinimler konusundaki anlaşmazlıklar, Fransa'nın konsorsiyumdan ayrılarak Dassault Rafale'i bağımsız olarak geliştirmesine yol açtı. Bir teknoloji gösteri uçağı olan British Aerospace EAP ilk olarak 6 Ağustos 1986'da uçtu; bir Eurofighter prototipi ilk uçuşunu 27 Mart 1994'te yaptı. Eylül 1998'de uçağın adı "Typhoon" olarak kabul edildi ve aynı yıl içinde ilk üretim sözleşmeleri imzalandı.

Soğuk Savaş'ın aniden sona ermesi, Avrupa'da savaş uçağı talebini azaltarak uçağın maliyeti, iş paylaşımı ve geliştirme süreci üzerine tartışmalara yol açtı ve Typhoon'un geliştirilmesini uzattı. Typhoon, 2003 yılında operasyonel hizmete girdi ve şu anda Avusturya, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Suudi Arabistan ve Umman hava kuvvetlerinde hizmet vermektedir. Kuveyt ve Katar da bu uçağı sipariş etti ve Kasım 2023 itibarıyla toplam sipariş sayısı 680'e ulaştı.

Eurofighter Typhoon, savaşta etkili bir it dalaşı uçağı olarak tasarlanan son derece çevik bir uçaktır. Daha sonra üretilen uçaklar, havadan karaya saldırı görevlerini üstlenmek ve Storm Shadow, Brimstone ve Marte ER füzeleri de dâhil olmak üzere giderek artan sayıda farklı silah ve ekipmanla uyumlu hale getirildi. Typhoon, ilk kez 2011 Libya askerî müdahalesi sırasında Kraliyet Hava Kuvvetleri ve İtalyan Hava Kuvvetleri ile birlikte havadan keşif ve karadan saldırı yapmak üzere kullanıldı. Ayrıca, bu uçak çoğu müşteri ülke için hava savunma görevlerinin birincil sorumluluğunu üstlendi.

Genel Özellikler

Uzunluk : 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat : 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor : 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil : 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft )

Tırmanış : 315 m / s(62.000 ft / dak [346] )

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

Silahlar

Toplar : 27mm'lik Mauser BK-27 topuna sahiptir

Füzeler : AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM Armiger, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor, ALARMs, Storm Shadow (AKA "Scalp EG"), Brimstone, Taurus, Penguin

Bombalar : Paveway 2, Paveway 3, Geliştirilmiş Paveway, JDAM