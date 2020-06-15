Euro ve Sterlin ne kadar? Euro ve Sterlin güncel fiyatı nedir? Euro ve Sterlin ne kadardan işlem görüyor? Euro ve Sterlin döviz anlık nedir? Dünyanın ikinci çok kullanılan para birmlerinden olan Euro ve Sterlin haftaya nasıl başladı ve güncel fiyatları nedir? Euro ve Sterlin ile ilgili merak edilen soruların yanıtları haberimizde. Euro ve Sterlin ne kadar? Euro ve Sterlin güncel fiyatı nedir? Euro ve Sterlin ne kadardan işlem görüyor? Euro ve Sterlin döviz anlık nedir?

Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkenin ortak para birimi olan Euro ve Sterlin haftaya nasıl başladığını merak ediliyor. Uluslararası ticarette kullanılan alternatif para birimleri olan Euro ve Sterlin hakkında merak edilenler haberimizde.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,6928'den, sterlin/TL ise 8,5723'den satılıyor. Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 97,4 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1240 seviyesinde seyrediyor.

EURO NEDİR?

Euro veya Avro (simge: €; kod: EUR), Avrupa Birliği'nin kurumları tarafından kullanılan ve Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan'ın oluşturduğu euro bölgesinin resmî para birimi.

EURO

Ayrıca dört Avrupa ülkesinde (Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan) daha kullanımda olan euro, 2018 itibarıyla her gün yaklaşık 343 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır. Ek olarak 2 itibarıyla dünya genelinde 240 milyon insan -Afrika'daki 190 milyon insan dahil- euroya sabitlenmiş para birimlerini kullanmaktadır.

Euro, Amerikan dolarının ardından dünyada en büyük ikinci rezerv para ve en çok kullanılan ikinci para birimi konumundadır. Eylül 2018 itibarıyla dolaşımdaki yaklaşık €1.2 trilyon değerindeki banknot ve madenî parayla birlikte euro, dünyadaki en büyük toplam değere sahip para birimidir. Uluslararası Para Fonu'nun çeşitli para birimleri arasında yaptığı 2008 yılı GSYİH ve satın alma gücü paritesi tahminlerine göre, euro bölgesi dünyadaki ikinci büyük ekonomidir.

Euro adı 16 Aralık 1995'te resmen kabul edildi.[8] Euro, 1 Ocak 1999'da hesap birimi olarak dünya finans piyasalarına tanıtıldı ve 1:1 (ABD$1,1743) oranı ile ECU'nun yerini aldı. Euro madenî para ve banknotları 1 Ocak 2002'de dolaşıma girdi.