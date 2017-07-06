Euro 4.1345 Lira ile 26 Ocak'taki Rekorun Sınırında (2)

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.63 lirayı da aşarken, euro 4.1345 lira ile 26 Ocak'taki 4.1368 liralık tüm zamanların rekor düzeyine yaklaştı. Dolar da 3.6363 lira ile dünkü kapanışın syaklaşık 3 kuruş üzerine yükseldi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanang elişmelerle dolar ve euro yükseliyor.



Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6363 liraya ulaşırken, euro da 4.1345 liraya kadar tırmandıktan sonra, bu düzeylerde hareket etmeye başladı.



Lirayı, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, bölgesel jeopolitik risklerin de etkilediğine dikkat çeken piyasa analistleri, özellikle Suriye ve Katar'a ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin bölgeye yakınlığı nedeniyle lira üzerinde satış baskısını ağırlaştırdığına dikkat çekiyor. - İstanbul