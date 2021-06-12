EURO 2021'de gruptan kaç takım çıkıyor? EURO 2020 gruptan kaç takım çıkar?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimi yapıldı. Peki, EURO 2021'de gruptan kaç takım çıkıyor? EURO 2020 gruptan kaç takım çıkar?

Şampiyonanın açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak. İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırlayacak. Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile oynayacak.

EURO 2021'de gruptan kaç takım çıkıyor?

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.

Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu

EURO 2020'de yer alacak son 4 takım, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonucunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

Maç tarihleri

EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:

1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran

2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran

3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran

İkinci tur: 27-28-29-30 Haziran

Çeyrek final: 3-4 Temmuz

Yarı final: 7-8 Temmuz

Final: 12 Temmuz

Grup maç tarihleri ve ev sahipliği yapacak statlar ise şöyle:

A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)

B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)

C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)

D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)

E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)

F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)

Kura çekiminde efsane 11

EURO 2020 Finalleri kura çekiminde, UEFA tarafından davet edilen efsane 11'de salonda hazır bulundu.

Iker Casillas, Philipp Lahm, John Sivebaek, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theodoros Zagorakis, Karel Poborsky, Ruud Gullit, Joao Mario, Francesco Totti ve Andrey Arshavin'den oluşan efsane 11 kura çekiminde yer aldı.

Kura çekimine, Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını ise son şampiyon Portekiz'in iki önemli ismi Ricardo Carvalho ve Joao Mario getirdi.