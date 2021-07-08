EURO 2020 finali ne zaman, hakemi kim oldu? EURO 2020 final maçı nerede oynanacak, hakem kim?

EURO 2020 final maçı tarihi merak ediliyor. Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla bir kez daha gündeme gelen EURO 2020 finali ne zaman? EURO 2020 final maçı nerede oynanacak, hakem kim? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

EURO 2020 finali ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor.51 maçla 24 milli takımın karşılaşmaları ile yaz boyu futbolseverleri ekran başına kilitleyen EURO 2020'de İtalya'nın finaldeki rakibi İngiltere oldu. UEFA EURO 2020'de büyük final için geri sayım sürüyor. Şampiyonada ikinci finalist, 90 dakikada 1-1 biten maçta Danimarka'yı uzatmalarda 2-1 mağlup eden İngiltere oldu. İtalya ile İngiltere final maçı 11 Temmuz'da yapılacak. EURO 2020 finali ne zaman? EURO 2020 final maçı nerede oynanacak, hakem kim?

EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

EURO 2020'de yarı final mücadelesinde İngiltere, Danimarka'yı 2-1 yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İngilizler, Avrupa Şampiyonası'nda tarihlerinde ilk kez finale kalma başarısı gösterirken 1966 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez büyük bir turnuvada finale yükseldiler. Turnuvanın finali 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22:00'dan itibaren TRT 1'den naklen yayınlanacak.

EURO 2020 FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Final maçı, 11 Temmuz Türkiye saati ile 22.00'de Wembley Stadyumu'nda oynanacak. EURO 2020 'de İngiltere ile Danimarka yarı final karşılaşmasında Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma devrelerinde 2-1 kazanan İngiltere adını finale yazdırdı ve İtalya'nın rakibi oldu.

EURO 2020 FİNAL MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

Euro 2020 final maçında Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Hakemlik kariyerinde Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alan isim, ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini bu maçla kazanacak.