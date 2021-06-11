EURO 2020 ev sahibi ülkeler hangileri? EURO 2020 nerede düzenleniyor?

Türkiye, EURO 2020 açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Milliler, Mancini yönetimindeki İtalya'yı devirerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, EURO 2020 ev sahibi ülkeler hangileri? EURO 2020 nerede düzenleniyor?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır. Turnuva finalleri, 2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. UEFA, yaptığı açıklamada turnuvanın resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını açıkladı.

EURO 2020 EV SAHİBİ ÜLKELER HANGİLERİ?

EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecektir. EURO 2020'ye Almanya,Azerbaycan Danimarka, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya veRusya ev sahipliliği yapacak.

Teklif süreci ve turnuva formatında değişiklik

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin belirlenmesi için adaylık süreci 21 Mart 2012'de başlatıldı.

İlk ev sahibi belirleme süreci

İlk adaylık başvurusunu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da aday olan Türkiye yaptı. 15 Mayıs 2012'de adaylık başvurularının bitmesinden sonra tek aday olarak Türkiye'nin kalması sonucu UEFA adaylık süresini uzattı. 30 Haziran 2012 tarihinde, bir basın toplantısında o günkü UEFA Başkanı Michel Platini "Turnuvanın tek bir ev sahibi yerine, farklı ülkelerdeki 12 veya 13 şehirde yapılmasının düşünüldüğünü ve bunun ileriki günlerde netleşeceğini" açıkladı.

UEFA, 6 Aralık 2012 tarihinde UEFA'nın kuruluşunun 60 yılı münasebetiyle turnuvanın farklı şehirlerde düzenleneceğini açıkladı.

Kararın tartışılması

Avrupa'da bu karar çok büyük eleştirilere sebep oldu. Bu kararın tamamen ekonomik nedenlerle bağlı olduğu ve Avrupa'daki kemer sıkma politikalarına göre alındığı belirtildi. Turnuvaya ev sahipliği için sadece Türkiye'nin ciddi bir teklif sunduğu hatırlatıldı.

İkinci ev sahibi belirleme süreci

Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, "Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası" prensibi doğrultusunda Euro 2021'e, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Ülkelerden 12'si, üç grup maçı bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça (standart paket) ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.

Aday federasyonlar, hem standart paket hem de yarı finaller ve final maçı paketi için sunumlarını hazırlayabilecek ve her iki paket için de aynı kenti aday gösterebilecek. Sunum dosyaları en geç 25 Nisan 2014'e kadar teslim edilecek. Euro 2021'e ev sahipliği yapacak ülkeler ise UEFA İcra Komitesi tarafından 25 Eylül 2014'te açıklanacak.

Türkiye'nin adaylıktan çekilmesi

Türkiye Futbol Federasyonunun 25 Nisan 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, değiştirilen formatla birlikte Avrupa'nın 13 şehrinin evsahipliğinde yapılacak ve 2020 yılında düzenlenecek şampiyonasına aday olmama kararı aldı." şeklinde bir açıklama yapılmış ve Türkiye'nin adaylıktan çekildiği bildirilmiştir.