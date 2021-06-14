Euro 2020'de hangi futbolcular yok? Euro 2020 turnuvada bulunmayan isimler kimler?

Euro 2020'de bazı takımlarda dünyaca ünlü futbolcular yer almıyor. Bunun ardından futbol severler turnuvada hangi futbolcular yok? Turnuvada yer almayan futbolcular kimlerdir merak etti. Sizler için Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında hangi futbolcular olmayacak onların isimlerini derledik...

Euro 2020 turnuvasında hangi futbolcular takım kadrosuna alınmadı. Hangi futbolcular sakatlığından dolayı turnuvada oynamayacak? Euro 2020 hangi futbolcular milli takımı bıraktığı için takımlarda yer almıyor? Tüm isimler haberimizde.

EURO 2020 TURNUVASINDA YER ALMAYACAK FUTBOLCULAR KİMLER?

1- İBRAHİMOVİC

Yakın tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve attığı gollerle taraflı, tarafsız herkesin saygısını kazanan futbolun asi çocuğu İbrahimoviç, belki de son ülkeler arası turnuvasına katılacaktı. İbrahimoviç İtalya Serie A'da yaptığı Roma maçında sakatlanmış ve 10 gün sahalardan uzak kalmıştı. Dizindeki sakatlığı atlatmasına rağmen maç eksiği bulunan yıldız oyuncu, futbol severleri şaşırtacak bir kararla İsveç teknik direktörü Janne Andersson tarafından tercih edilmedi ve EURO 2020 kadrosunda yer almadı. Yaptığı sert açıklamalarla bilinen İbrahimoviç'in ilerleyen günlerde izleyeceği yol ve açıklamaları merakla bekleniyor.

2- MESUT ÖZİL

Mesut Özil, 2018 yılında Alman milli takımını bıraktığını açıklamıştı. Bundan dolayı Euro 2020 turnuvasında da yer almıyor.

3- TER STEGEN

29 yaşındaki kaleci sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dizinde yaşadığı sakatlıktan dolayı tedavi olması gerektiği için EURO 2020 Almanya kadrosunda yer alamayacağını açıkladı. Birçok futbol severi üzen bu haberin ardından Ter Stegen, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerini kullandı.

4- ALEXANDER-ARNOLD

Sevilen oyuncu EURO 2020'de ilk açıklanan kadroda yer almakta ancak İngiliz Milli takımının hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası İngiltere kadrosundan çıkartılmak zorunda kalınmıştı. 22 yaşındaki genç futbolcunun kadrodan çıkartılmasının ardından Liverpool'un başarılı sağ beki yerine Ben White kadroya dahil edildi.

5- SERGİO RAMOS

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, La Liga'da sezonun bir kısmını sakatlığından dolayı kaçırmıştı. Sakatlığı devam eden oyuncunun tedavi sürecinin uzamasından dolayı EURO 2020 İspanya kadrosunda yer alamadı. Ramos aynı zamanda 180 maç ile İspanya adına en çok karşılaşmaya çıkan oyuncu konumunda yer alıyor.

6- VAN DIJK

Dünyanın en iyi defans oyuncuları arasında yer alan Van Dijk sakatlığı nedeniyle bu turnuvada yer almadı.

7- CENK TOSUN

Cenk Tosun sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosuna alınmadı.

8- MARCO REUS

Efsane futbolcu Marco Reus dinlenmek istediği için Almanya milli takımında yer almak istemediğini açıklamıştı.

Turnuvada yer almayan en popüler futbolcuların isimleri bu şekilde...