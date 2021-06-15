EURO 2020: Christian Eriksen hastane odasından mesaj gönderdi, 'Bu koşullar altında iyiyim' dedi
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EURO 2020: Christian Eriksen hastane odasından mesaj gönderdi, 'Bu koşullar altında iyiyim' dedi

EURO 2020: Christian Eriksen hastane odasından mesaj gönderdi, 'Bu koşullar altında iyiyim' dedi
BBC - Haberler | Dünya

Cumartesi günü Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) maçı sırasında kalp krizi geçiren Christian Eriksen, hastane yatağından bir fotoğraf paylaştı.

Cumartesi günü Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) maçı sırasında kalp krizi geçiren Christian Eriksen, hastane yatağından bir fotoğraf paylaştı. Danimarkalı milli oyuncu Eriksen, "bu koşullar altında iyi olduğunu" söyledi.

İtalya'da Inter Milan forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cumartesi günü oynanan maçta ilk yarı bitmeden kısa süre önce yere yığıldıktan sonra, kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.

Eriksen Instagram hesabından paylaştığı mesajda, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti:

"Dünyanın her yanından gelen tatlı mesajlarınız ve selamlarınız için çok teşekkür ederim. Benim ve ailem için bunun anlamı büyük."

Eriksen "Şimdi Danimarka'ya önümüzdeki maçlarda destek vereceğim. Çocuklar, Danimarka için oynayın" diye yazdı.

Eriksen ayrıca "Bu koşullar altında iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmek zorundayım ama kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki bir hastanede tedavi gören oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Soese, Eriksen için, "Onu kaybetmeye ne kadar yaklaştık? Bilmiyorum ama tek bir şokla onu geri getirdik. Yaşananlar oldukça hızlıydı" dedi.

Soese, "Şu ana kadarki muayenelerden alınan sonuçlar iyi. Eriksen'in neden kalp krizi geçirdiğini bilmiyoruz" diye konuştu.

Danimarkalı oyuncular, Eriksen'in hastanede ve bilincinin açık olduğunu duymaların ardından maça devam etmeyi kabul etmiş, karşılaşma yaklaşık iki saatlik aranın ardından yeniden başlamıştı.

Finlandiya maçı 1-0 kazanmış ve Danimarkalı forvet Martin Braitwaite ise maça devam etme kararı için "kötünün iyisi" demişti.

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand ise maçın yeniden başlamaması gerektiğini söylemişti.

Danimarka, EURO 2020'da B Grubu'ndaki ikinci maçını Perşembe günü Türkiye saatiyle 20:00'de yine Kopenhag'da Belçika'yla oynayacak.

BBC
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