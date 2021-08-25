EÜ'de yenilenen spor tesisleri salgın koşullarına göre yeniden düzenlendi

Ege Üniversitesinde salgın nedeniyle üç dönem ara verilen örgün eğitimin yeni akademik dönemde yüz yüze başlamasına yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Salgının etkilerini azaltmak için Ege Üniversitesi bünyesindeki spor tesisleri, yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından salgın koşulları ve uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenerek, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Ege Üniversitesinde önümüzdeki akademik dönemde eğitim öğretimin yüz yüze başlanmasına yönelik gerekli olan çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurarak, hazırlıklarımızı her türlü senaryoya göre yapıyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere, hem çalışanlarımızın hem de İzmirlilerin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri için de bünyemizde yer alan açık ve kapalı spor tesislerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir buçuk yıllık aranın ardından, üniversitemizde yüz yüze eğitim yeniden başlayacak. 11 Ekim'de yüz yüze eğitime Sağlık Bakanlığının önerdiği tedbirler kapsamında başlayacağız. Öğrencilerimizi çok özledik. Bu süre zarfında öğrencilerimize hasret kaldık. Kampüsümüzde hazırlıklarımızın sonuna geldik. Akademik ve idari çalışanlarımızla öğrencilerimizle Ege Üniversitesi kampüsünde özlem gidermek, kucaklaşmak istiyoruz. Ama aynı zamanda Ege Üniversitesi için bu eğitim öğretim yılı, tarihi bir eğitim öğretim yılı oldu. Türkiye'de 207 üniversite arasında ilk kez uluslararası üniversite normlarına göre Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından eğitim öğretimde ve araştırmada kalite güvence sistemleri anlamında 5 yıllık tam akreditasyon alan üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz.Bu anlamda da öğrencilerimizle yeni eğitim öğretim dönemine başlamak bize ayrı bir heyecan veriyor. Öğrencilerimizden tek bir isteğimiz var; Ağustos ayının ortasında bu çağrıyı bir kez daha yeniliyoruz, lütfen aşı olsunlar. Aşı olsunlar ki, şimdiden antikorları oluşsun ve Ege Üniversitesi kampüsünde eğitim öğretime yüz yüze, çok daha sağlıklı bir şekilde başlayalım" diye konuştu.

5 bin 500 metre bisiklet,2 bin 770 metre tartan sağlıklı yaşam yolu

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " Hepimizin bildiği gibi tesislerimiz sadece üniversitemize değil, tüm İzmirlilere de hizmet veriyor. Göreve başladığımız ilk günden itibaren sporun bir kültüre dönüşmesi için yoğun gayret gösterdiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü yeniden yapılandırdık. Ardından Ege Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Gençlik Merkezi projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl üniversitemiz kampüsündeki tüm spor tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yenilenmişti. Tüm spor salonlarımızın zemin, aydınlatma, ısıtma- soğutma, tribün, güvenlik sistemleri yenilenip, binaların fiziki bakımları da yapılmıştı. 'Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs' projemiz kapsamında 5 bin 500 metre bisiklet yolu ile 2 bin 770 metre tartan pistli sağlıklı yaşam yolu yaptık. Şimdi de salgının etkilerini azaltmak için üniversitemiz bünyesindeki spor tesislerine yeniden bakım onarımdan geçirdik.Tesislerimizi salgın koşulları ve uluslararası standartlara göre yeniden düzenledik. Önümüzdeki süreçte de sosyal ve sportif olanaklarımızı gelişmiş ülkelerin standartlarına kavuşturmak, yeni spor tesislerini üniversitemizi kazandırmak için projelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler