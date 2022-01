EÜ'de tarım eğitiminin 176'ncı yılı kutlandı

Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu'nda gerçekleşen Programa İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Özen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın ilk bölümünde protokol tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunumu yapıldı.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, programda yaptığı konuşmada, "Pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Tarımın olmadığı, gıdaya ulaşımın olmadığı bir ortamda hayat biter. Dünya nüfusunda yaşanan aşırı artıştan dolayı gelecekte az alanda daha çok ürün elde edilecek yöntemlerin geliştirilmesi lazım. Aksi takdirde insanlara yetecek gıda ve suyun temini daha da zorlaşacak. Gıdanın, gıdayı üreten ziraatın ve ziraat mühendislerinin ne kadar önemli olacağını önümüzdeki 50-100 yılda çok daha fazla göreceğiz. Ziraat mühendisleri, hem çiftçinin mahsulünü koruyor hem de ona hangi ürünü en iyi şekilde nasıl elde edeceğini öğretiyor. Bu sebeple ürünlerin korunması ve tüketiciye en sağlıklı şekilde ulaşması için bizim daha fazla ziraat mühendisine ihtiyacımız var. Bu vesile ile hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.

Türkiye tarımsal üretimde önemli bir yere sahip

Türkiye'de gayri safi milli hasılada tarımın payının pek çok ülkeye oranla yüksek olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, "Tarım sektörü, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizin lokomotif sektörü olarak ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini günümüze kadar sürdürmüştür. Dünyada ilk 20 büyük ekonomi içerisinde yer alan Türkiye, Avrupa'da tarımsal üretimde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde tarım sektörünün ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasından çok gıda güvenliği ve güvenirliğinin sağlanması, tarımsal gelirin iyileştirilmesi, süreklilik kazandırılması, sürdürülebilir olması, tarım ürünleri arzı, fiyatlarda istikrarın sağlanması ve tarımda 4.0 dönüşümünün gerçekleştirilmesi konuları önem kazanmıştır. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, genel olarak tarım politikasının amacı artan nüfusu besleme ihtiyacının karşılanması, üretim düzeyi ve veriminin artırılması, tarımsal üretimde kendini yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi, tarım ürünlerinin ihracatının artırılması ve kırsal kesimin kalkındırılmasıdır" diye konuştu.Prof. Dr. Atılgan, tüm tarım sektörünün bayramını kutlayarak konuşmasına son verdi.

Yenilikçi uygulamaları benimsemiş nitelikli mühendisler yetişiyor

EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, " Bornova Tarım Okulunda 5 Kasım 1955 tarihinde eğitim öğretime başlayan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1969 yılında şu an içinde bulunduğumuz kendi bina ve tesislerine taşındı. Fakültemiz, 66 yıllık tarihi boyunca on binlerce ziraat mühendisi yetiştirmiş ve Türk tarımının hizmetine sunmuştur. Bugün 10 bölüm 15 anabilim dalımız, 200'ü bulan nitelikli seçkin akademik personelimiz,2 bin 600'ü lisans olmak üzere 3 bini geçen öğrencilerimiz ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok geniş uygulama alanlarıyla bilgi bilişim ve teknoloji çağına ayak uydurabilecek dijital tarım, akıllı tarım, teknolojik tarım, tarım 4.0 gibi yenilikçi kavramları hayata geçirebilecek daha nice on binlerce mühendis yetiştirme potansiyeline sahibiz" dedi.

Tarımın önemine değinen Prof. Dr. Koşum, "Tarımsal üretimin önemini kaybetmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Son iki yılda yaşadığımız pandemi döneminde gıda ve üretimin insan hayatı için vazgeçilmez olduğu çok daha iyi anlaşılmıştır. Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara çıkacağı öngörüldüğünde Türkiye olarak bugün 83 milyonu aşan ve giderek daha da artan nüfusumuzun beslenme ihtiyacını karşılamak zorundayız. Atılacak doğru adımlarla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023 hedefimize ulaşmak adına Ziraat Fakültesi olarak üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Tarım eğitiminin başlangıcının 176'ncı senesine değin tarım sektörüne emek veren herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Pandemi, tarımın önemini ortaya çıkardı

İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Özen ise, "Yıllardır tarımın, üretimin, üreticinin, gıdanın, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız pandemi dönemi, tarımın ne kadar önemli olduğunu tüm insanların fark etmesine sebep oldu. Tarım sektörü, neredeyse alternatifsiz bir sektör. İl Müdürlüğü olarak pandemiye rağmen tarıma olumlu katkı sunabilmek adına 30 ilçedeki meslektaşlarımızla sektörümüze çok güzel dokunuşlar yaptık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından misafir öğretim üyesi olarak Ege Üniversitesinde bulunan Prof. Dr. Lee Altier, "Bahçe Tarım Terapisi – Toplumsal Refahı Teşvik İçin Bir Paradigma" konulu söyleşiye konuk oldu. Ayrıca, EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Topluluğu üyesi Oğulcan Christopher Coşkun, gerçekleştirdiği piyano dinletisi ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

