Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

29.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:50

AK Parti'den istifasının ardından yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan bir isim daha ortaya çıktı.

medyanotu.com'dan Serhat Ramay'ın aktarımına göre, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yürüten isimlerden Etyen Mahçupyan'ın yeni partinin kurucular kurulunda yer alacağı öğrenildi. Ramay, "Etyen Mahçupyan, Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kurucular kurulunda" ifadelerini kullandı.

Etyen Mahçupyan

PARTİ BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE KURULACAK

AK Parti'den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti çalışmalarında sona yaklaştı. Parti kurma çalışmalarına yer alan bir yetkili, partinin birkaç hafta içerisinde kurulacağını söyledi. Ayrıca Davutoğlu'nun tüzük ve parti programında da son aşamada olduğu kaydedildi.

ETYEN MAHÇUPYAN KİMDİR?

Etyen Mahçupyan, 9 Mart 1950 tarihinde dünyaya geldi. Robert Koleji'ni 1968 senesinde bitirdikten sonra 1972'de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1974 senesinde ise aynı üniversitede işletme alanında ki yüksek lisansını bitirdi. 2001 ile 2007 yılları arasında Zaman Gazetesi'nde düzenli köşe yazıları yazan Mahçupyan, 2007'de Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra Agop gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yürütmüş bu sırada Zaman gazetesindeki yazılarına da uzun bir süre devam etmişti. Ekim 2014'te Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı olan Etyen Mahçupyan'ın 2015 Mart'ında bu görevi sona erdi.