eTWİNNİNG EN İYİ PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
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eTWİNNİNG EN İYİ PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

eTWİNNİNG EN İYİ PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Habermetre - Haberler | Toplum

2020 Yılı eTwinning Faaliyetleri kapsamında hazırladıkları projelerle en iyi proje ödülüne layık görülen öğretmenler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş'ın elinden aldı.

2020 Yılı eTwinning Faaliyetleri kapsamında hazırladıkları projelerle en iyi proje ödülüne layık görülen öğretmenler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş'ın elinden aldı. Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Sezer, Şube Müdürü Müştak Gencer ve öğretmeler katıldı.

Törende konuşan Bülent Altıntaş, "2023 Eğitim Vizyon Belgesinde, öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerilerini elde etmelerini sağlayacak 'öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm' teması dahilinde dijital becerilerin gelişmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda okul yönetimi, öğretmen ve öğrenci boyutunda dijital teknoloji kullanımını destekleyen, dijital becerilerle ilgili politikaların ve uygulamaların güçlendirilmesine katkı sağlayacak olan eTwinning projeleri Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün hassasiyet ve takibiyle devam ettirilmektedir. Bu kapsamda ödüle layık görülen projelerde emeği geçenleri kutluyorum. " dedi.

2020 Yılı eTwinning Faaliyetleri kapsamında Bursa'da Cumalıkızık Ortaokulu öğretmeni Selay Özkaya ve Salih Şeramet Ortaokulu öğretmeni Rukiye Dengiz, English Beyond Ability (EBA) projesi ile EBA kategorisinde; İMKB Gürsu Anadolu Lisesi öğretmeni Gülten Tanık ise Corona Diaries- Korona Günlükleri projesi ile 16-19 Yaş Kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görüldüler.

eTwinning Türkiye faaliyetinin çevrimiçi eğitim ve içerik geliştirme çalışmalarına yönelik 2020 yılı içerisinde göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi Öğretmeni Deniz Şengül ile eTwinning Türkiye faaliyetinin eğitim, iletişim, işbirliği ve yaygınlaştırma çalışmalarına yönelik 2020 yılı içerisinde göstermiş olduğu üstün gayret ve değerli katkılarından dolayı eTwinning İl Koordinatörü Feride Başak Başar Bakanlıkça Teşekkür Belgesine layık görüldü.

Kaynak: Habermetre

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