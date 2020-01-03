ETÜ Rektörü Çakmak Erzurum Lisesini ziyaret etti

03.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:54

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye'nin en köklü eğitim yuvası olan Erzurum Lisesi'ni ziyaret etti.



Erzurum Lisesi'nin müzesini gezerek, kurulduğu günden bugüne kadar okulda kullanılan araç ve gereçleri inceleyen Rektör Çakmak, Erzurum Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırlayacağı Tübitak, Teknofest yarışmalarında veya projelerinde ETÜ olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA