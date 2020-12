Etkili olan fırtına elektrik kesintilerine sebep oldu

Kentte etkili olan fırtınadan görüntüler NEW YORK - ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı yapılmasının ardından 'Noel Fırtınası' New York'ta etkisini göstermeye başladı. Etkili olan fırtına, kentte hayatı olumsuz etkilerken, 100 binden fazla New Yorkluy'u da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun