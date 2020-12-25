Etkili olan fırtına elektrik kesintilerine sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Etkili olan fırtına elektrik kesintilerine sebep oldu

25.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:02

Kentte etkili olan fırtınadan görüntüler NEW YORK - ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı yapılmasının ardından 'Noel Fırtınası' New York'ta etkisini göstermeye başladı.

Kentte etkili olan fırtınadan görüntüler NEW YORK - ABD'nin doğu yakası için şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı yapılmasının ardından 'Noel Fırtınası' New York'ta etkisini göstermeye başladı. Etkili olan fırtına, kentte hayatı olumsuz etkilerken, 100 binden fazla New Yorkluy'u da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta bıraktı.

Etkili olan fırtına elektrik kesintilerine sebep oldu
Etkili olan fırtına elektrik kesintilerine sebep oldu
Etkili olan fırtına elektrik kesintilerine sebep oldu
Etkili olan fırtına elektrik kesintilerine sebep oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Merve Dizdar Fahriye Evcen Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Okan Buruk Metin Oktay Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etkili olan fırtına elektrik kesintilerine sebep oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 23:02:06. #1.15#
title