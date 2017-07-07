Etiyopya'nın Somali Eyaletindeki Kuraklık

ADDİS Etiyopya'nın Somali eyaletinde büyük çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 1,5 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiği bildirildi.



Somali Eyaleti Başkanı Abdi Muhammed Ömer, eyalette çoğu hayvancı olmak üzere 1,5 milyon insanın kuraklıktan etkilendiğini söyledi.



Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve TİKA'nın Addis Ababa Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Somali eyaletinde, kuraklığın etkisini yerinde görmek ve bölgeye yapılacak yardım ve kalkınma projelerini tartışmak için bir dizi ziyarette bulundu.



Heyet ilk olarak Somali Eyaleti Başkanı Ömer ile bir araya geldi. Ömer, Türk heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Bölge halkının neredeyse tamamının Müslüman olduğunu kaydeden Ömer, "Maalesef Müslüman dünyasında hiçbir destek alamıyoruz." dedi.



Bölgedeki insanların çoğunun hayvancılıkla uğraştığını ve yağışın olmaması nedeniyle halkın büyük sıkıntı çektiğini dile getiren Ömer, "Eyaletteki yaklaşık 1.5 milyon insan kuraklık sebebiyle mağdur." ifadelerini kullandı.



Bölgedeki kuraklık hakkında bilgi paylaşan Ömer, en büyük ihtiyaçlarının su olduğunu, yeraltı sularının bulunduğunu ancak yeterli miktarda su kuyularına sahip olmadıklarını söyledi. Ömer, halkın yağışlara bağımlı halde yaşadıklarını belirtti.



Büyükelçi Ulusoy da kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Somali'ye yönelik özel çalışma yapma ihtiyacı hissettiklerini dile getirdi.



TİKA'nın her yıl bölgede farklı projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Ulusoy, Türkiye'nin "Veren el alan elden hayırlıdır" prensibiyle çalışmalar yaptığını, hiçbir ekonomik karşılık beklemediklerini ifade etti.



15 Temmuz'da büyük bir felaket yaşandığını hatırlatan Ulusoy, "Ülkemizi işgal etmek istediler. İnsanlar, elinde sadece bayraklarla tankları durdurdu." diye konuştu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başkaları tarafından kullanıldığını ve bir enstrüman işlevi gördüğünü belirten Ulusoy, Eyalet Başkanı Ömer'e AA'nın o gece yaşananlarının anlatıldığı "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını hediye etti.



Meles Zenawi Memorial Referral Hastanesini de ziyaret eden heyet, Hastane Genel Müdürü Abdükadir Ali Geri ile yaptıkları görüşmede hastane şartlarının iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulundu.



Heyet, eyalette inşa edilen su taşıma projesini de inceledi, kırsal kesimlerde yaşayan halkı da ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.