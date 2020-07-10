Ethem Sarısülük kimdir? Ethem Sarısülük nasıl öldü? Ethem Sarısülük davası
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Ethem Sarısülük kimdir? Ethem Sarısülük nasıl öldü? Ethem Sarısülük davası

Ethem Sarısülük, 2013 yılında gelişen Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Sarısülük, öğretmen bir babanın oğlu olarak Çorum'da doğdu. Bir süre sonra aile Ankara'ya taşındı. Ethem Sarısülük hayatı haberimizde.

Ethem Sarısülük kimdir? Ethem Sarısülük nasıl öldü? Ethem Sarısülük davası
10.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:43

Sarısülük, lisede eğitimini yarım bıraktı ve katıldığı protestolar sebebiyle gözaltına alındı. Sonrasında çeşitli işlerde yer aldı, OSTİM'de çalıştı. 2013 yılında dahil olduğu Gezi Eylemleri sırasında başından silahla vurularak 14 gün yoğun bakımda kaldı ve ardından yaşamını yitirdi.

ETHEM SARISÜLÜK KİMDİR?

1986 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde Muzaffer ve Sayfı çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Üç erkek bir kız kardeşlerdi. 1991 yılında ailesi ile birlikte Ankara'ya göç ettiler. Baba Sarısülük çeşitli nedenlerle öğretmenlikten istifa ederek Çorum'un kırsalında yaşamaya başladı. Anne Sayfı Hanım temizlik işleri ile geçimini sağlamaktadır.

İlkokulu Kınık İlköğretim okulunda tamamladı ve lise öğrenimine Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde başladı ancak devam edemedi. Ardından Tuzluçayır Lisesine katıldı, ikinci sınıfta okulu bıraktı. Bu okuldayken parasız eğitim protestoları esnasında göz altına alındı. Liseden sonra kargoculuk, hamallık gibi işlerde çalıştıktan sonra kaynak işçisi olarak OSTİM'de göreve başladı. Bir dönem Hakkari'de bir karakol inşaatında çalıştı.

MERMİ ÇEKİRDEĞİNİN BEYNİNDE OLDUĞU RAPORLANDI

Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında bir polis memuru tarafından başından ağır yaralanan Sarısülük, 14 gün yoğun bakımda kaldı. 12 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen Ethem Sarısülük, 14 Haziran 2013 tarihinde saat 15.15'te Ankara Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yapılan otopside mermi çekirdeğinin beynin içinde olduğu rapor edildi.

ETHEM SARISÜLÜK DAVASI NE OLDU?

Sarısülük'ü vurduğu suçlamasıyla tutuklanan ve Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Ardından davanın güvenlik gerekçesiyle Aksaray'da görülmesine karar verildi, tutuklu olan polis memuru Şahbaz da tahliye oldu.

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Aralık 2016 tarihinde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Ahmet Şahbaz'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği sabit görüldüğü, suçun işleniş biçimi, sanığın taksire dayalı kusurun derecesi, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak 2 yıl hapis cezası verdi. Ceza, ilk önce Türk Ceza Kanunu'nun 27/1 maddesi (Sınırın aşılması) uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak ceza 1 yıl 8 aya indirildi, iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hapis cezasını 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen adli para cezası kararı, Yargıtay1'inci Ceza Dairesi'nce az bulunarak yeniden bozuldu. Kararın bozulması üzerine Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden dava görüldü. Mahkeme heyeti, 10 bin 100 lira olan para cezasını 15 bin 200 liraya çıkardı.

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