Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak hayatı ve biyografisi! Ethem Sancak kaç yaşında, nereli?

BMC şirketinin sahibi Ethem Sancak hakkında merak edilenler, eşi ve çocukları kim sorularının yanıtı haberimizde. Peki, Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak hayatı ve biyografisi! Ethem Sancak kaç yaşında, nereli?

BMC şirketinin sahibiEthem Sancak hakkında merak edilenler, eşi ve çocukları kim sorularının yanıtı haberimizde. Peki, Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak hayatı ve biyografisi! Ethem Sancak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..

ETHEM SANCAK KİMDİR?

Ethem Sancak,1958 yılında Siirt'in Çatılı Köyü'nde 9 kardeşin üçüncüsü olarak doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamladı. 1972'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne başladı, bitiremedi.

İlk eşi avukat Nurperi Sancak'dan halen boşanamayan Ethem Sancak,1986 yılından beridir de ikinci eşi Uzm. Psk. Nurten Yıldırım ile sadece imam nikâhı ile durmaktadır. İlk ve ikinci eşinden toplam 3 çocuğu vardır. 13 amcası var, her amcasının da 13 çocuğu var.

1976-1978 yıllarında gazetecilik yaptı, politikayla uğraştı. 1980'den önce TİKP Diyarbakır İl Başkanlığı yaptı. 90'lara doğr politikayı bıraktı.

Ethem Sancak; 1987 yılında Es Ecza Deposu'nu, 1989'da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat'ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu'nu hizmete açtı.

Yerel ve dar alanda faaliyet gösteren ilaç depoculuğunun yerine, ulusal pazarı birleştiren ve hizmeti eczacının ayağına götüren bir yapının oluşmasına ve böylece ilaç dağıtımının en uzak eczaneye bile iki saatten daha az bir sürede ulaşmasının sağlanmasına öncülük etti.

Avrupa, Asya ve Afrika'da 22'den fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın lider ilaç ve sağlık ürünleri dağıtıcısı olan Alliance Boots ile 2001 yılında stratejik ortaklık gerçekleştirdi ve şirketi Hedef Alliance Holding A.Ş. adını aldı.

Ethem Sancak'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Hedef Alliance Holding A.Ş. 2003 yılında UCP (United Companies of Pharmacists) ile ortaklık gerçekleştirerek, Mısır'da pazar lideri konumuna ulaştı. 2007'de ise Afrika'nın en önemli ilaç pazarlarından biri olan Cezayir'de lider grup Hydrapharm Spa'nın çoğunluk hissesini satın alarak Afrika'nın kapısını araladı.

Sancak, Alliance Boots'un Doğu Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika pazarlarından sorumlu İcra Kurulu üyesidir. 2004-2010 yılları arasında Türkiye Ecza Depocuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

2005 yılında Ata – Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi'nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Acıpayam tesisleri Türkiye ve Avrupa'nın en büyük süt işletmelerinden birisi olarak günde ortalama 100 ton süt üretmektedir.

Ethem Sancak, 2006 – 2010 yılları arasında Brezilya İstanbul Fahri Konsolosu olarak görev yaptı.

Brezilya İstanbul Fahri Konsolosu olarak görev yaptığı sırada iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü döneminin Brezilya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lula da Silva tarafından, iki ülke arasındakst düzey hizmet madalyası olan "Rio Branco Liyakat Nişanı" ile onurlandırılmıştır.

Hedef Alliance ve Sancaklar Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile 2000'den fazla öğrenciye burs veren Sancak, Hindistan ve Pakistan depremlerinde göstermiş olduğu duyarlılık ve yardımlar sebebi ile "Türk Kızılayı Altın Madalyası" almaya layık görülmüştür.

2001 yılında 'Yılın İşletmecisi' ve 2005 yılında 'Yılın Girişimcisi' seçilen Ethem Sancak, 2007 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 'Milli Egemenlik Üstün Hizmet ve Onur Ödülüne' layık görülmüştür.

Sancak aynı zamanda, modern bilimin kuruluşunda İslam medeniyetinin payını tüm dünyaya tanıtan Prof. Dr. Fuat Sezgin ile birlikte 2010 yılında kurmuş olduğu Fuat Sezgin İslam ve Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2007 – 2008 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı olarak görev yapmıştır.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi, ERG Yürütme Kurulu Üyesi, TESEV Mütevelliler Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta, TOG ve TOGEM'e de destek vermektedir.

TMSF tarafından İnterbank'tan kaynaklanan borçları nedeniyle el konulan Çukurova Grubu'na ait Akşam gazetesi ve SkyTürk 360 Televizyonu, 2013 Kasımda 62 milyon dolar bedel üzerinden Star Medya Grubu'nun eski sahibi Ethem Sancak'a satıldı. Ethem Sancak, böylece, Skyturk360 televizyonu ve bünyesinde 2 ulusal gazete; 1'i haftalık, 4'ü aylık olmak üzere 5 dergi ve 1'i ulusal, 1'i bölgesel olmak üzere 2 radyo kanalı sahibi oldu.

Ethem Sancak sadece medya şirketini değil aynı zamanda Kirpi isimli mayına dayanıklı askeri araçları üreten ve Türkiye'nin ilk otomobil fabrikası olma özelliğine sahip BMC şirketini de satın almak için görüşmelere başladı.

Kanal 24 ve Star gazetesini Fettah Tamince'ye satarak medyadan çıkan Ethem Sancak, yeniden medya sektörüne dönmüş oldu.

Ethem Sancak, 2006 yılında Koç-Ata Sancak çiftliğindeki hisselerini Koç'a devretti. Kardeşleriyle ilaç şirketlerindeki işlerini ayırdıktan sonra, Medikal Park'taki hisselerini de kardeşi Haydar Sancak' devretti.

TMSF tarafından 2007 yılında düzenlenen ihaleyle Star gazetesini satın alan Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Sefa ile Star'a ortak olarak medya sektörüne girmişti. 2007 yılında ortak olduğu Star Grubu'ndaki hisselerini Ekim 2010'da satarak medyadan çıktı.

En bilinen yatırımlarından çıkan Ethem Sancak'ın aktif sekiz şirketi var. Bunların dördü ilaç işiyle ilgilidir. 2009'da Metronet İletişim Teknoloji Şirketi ile Hedeftek Teknoloji Girişim şirketini, 2010 yılında ise Es Mali Yatırım ve Danışmanlık şirketini kurmuştur.

30 Ağustos 2012 tarihinde işadamı Ethem Sancak'ın oğlu Özer Sancak, Ebru Akel ile evlendi.