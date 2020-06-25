Ethem Burcu Pu¨lgir Ailesinin En mutlu günü Nevşehir Belediye Spor 'un tecrübeli futbolcusu Ethem Ercan Pu¨lgir, ilk kez baba olma sevincini yaşadı.

Ethem Ercan Pülgir eşi Burcu Pülgir bir erkek çocuğu dünyaya getirirken, bebeğe, Şerif Göktuğ adı verildi.

Başarılı futbolcu, eşi Burcu Pülgiri kutladıktan sonra aile bireyleriyle birlikte sevincini paylaştı.

İlk kez baba olma duygusunu yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ethem Ercan Pülgir "Bebeğimiz sağlıklı dünyaya geldiği için çok mutluyum. İnşallah Şerif Göktuğ, aileme ve Nevşehir Belediye Spor camiasına uğur getirir." İfadelerini kulandı

Konu ile ilgili Nevşehir Belediye Spor Kulüp başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, "Takımımızın başarılı futbolcularından Ethem Ercan Pülgir ilk kez baba olduğunu öğreniyoruz. Ethem Burcu Pülgir çiftini tebrik eder, ailemizin en küçük üyesi Şerif Göktuğ 'a sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler