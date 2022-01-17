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Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede?

Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede? vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki,Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede? Detaylar haberimizde...

Hacı Edhem Bey Camii, Osmanlı Devleti zamanında, bugünkü Arnavutluk Cumhuriyetinin başkenti Tiran'da inşa edilen cami Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede? sorularıyla araştırılmakta. Peki, Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede? İşte detaylar....

ETHEM BEY CAMİ NEREDE? HANGİ ÜLKEDE?

Hacı Edhem Bey Camii, Osmanlı Devleti zamanında, bugünkü Arnavutluk Cumhuriyetinin başkenti Tiran'da inşa edilen cami. 1791 yılında Hacı Edhem Bey ve babası Petrelalı Molla Bey tarafından inşa edilmiştir.

Edhem Bey Camii, Tiran'ın merkezindeki meydanda ve Tiran Saat Kulesinin yanında bulunmaktadır. Cami tek kubbeli ve kare planlıdır. Caminin giriş kısmında revaklar bulunmaktadır. Caminin ve revakların iç yüzeyi kalem işi nakışlarla süslüdür.

Edhem Bey Camii, Arnavutlukta Enver Hoca'nın başlattığı Çin benzeri komünist uygulama sonucu 1966'da ibadete kapatıldı ve müze haline getirildi. Cami 1990'larda Arnavutluktaki komünist rejim ortadan kalktıktan ve demokrasiye geçildikten sonra yeniden ibadete açıldı.

Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede?Restorasyon öncesi Ethem Bey Camii

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede? vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki,Ethem Bey Cami nerede? Ethem Bey Cami hangi ülkede? Detaylar haberimizde...

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