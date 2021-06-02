"Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş" sergisi kapsamında çevrim içi söyleşi düzenlendi
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"Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş" sergisi kapsamında çevrim içi söyleşi düzenlendi

'Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş' sergisi kapsamında çevrim içi söyleşi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, "Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş" sergisi kapsamında özel bir söyleşi etkinliğini sanatseverlerle buluşturdu.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, "Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş" sergisi kapsamında özel bir söyleşi etkinliğini sanatseverlerle buluşturdu.

Sanatçının hayatının ve eserlerinin ele alındığı, Serhan Ada yönetimindeki çevrim içi etkinlikte konuşan sanatçı Lamia Joreige, Adnan'ın eserlerini sanatçıdan önce tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Joreige, "2000'li yılların başında Beyrut'ta yaşıyordum. Onun bir romanını okudum. O roman beni Etel'in şiirlerine ve resimlerine götürdü. Romanını okuduğumda ona hayran olmuştum." değerlendirmesini yaptı.

Etel Adnan'ın savaşı doğrudan gözlemleyebilen bir sanatçı olduğuna işaret eden Joreige, kendisinin "Savaş Nesneleri" projesinde Etel Adnan'ın çok büyük etkisi olduğunu anlattı.

"İnsan ve sanatçı olarak var olma biçimi çok benziyor"

Galeri sahibi Jean Fremon da Etel Adnan'ın eserlerini galerisinde sergilediğini belirterek, onunla çalışmaya karar vermenin kendisi için zor olmadığını söyledi.

Sanatçının karakterinin eserlerine de yansıdığını ifade eden Fremon, "Etel'in bir insan ve sanatçı olarak var olma biçimi birbirine çok benziyor. Gerçekten çok yalın bir kalbi var ve yaptığı resimlere baktığınızda hep aynı insanın size el uzattığını anlayabiliyorsunuz." diye konuştu.

Sanatçı Simone Fattal ise sanatçının yazar, şair ve ressam olarak çok önemli eserlere imza attığına dikkati çekerek, kitaplarının Fransızca ve İngilizce'nin yanı sıra pek çok dile tercüme edildiğini dile getirdi.

Hayatının büyük kısmını Amerika-Lübnan-Fransa üçgeninde sürdüren Etel Adnan'ın eserlerinde, Şam doğumlu Müslüman Arap bir baba ile İzmirli Ortodoks Rum bir annenin çocuğu olmanın kültürel izleri önemli bir yer tutuyor.

"Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş" sergisi 8 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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