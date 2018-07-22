Eteğini Patos Makinesine Kaptıran İşçi Yaralandı

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, mercimek hasadı yapan kadın işçi, eteğinin patos makinesine takılması üzerine makineye sıkışarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Kırşehir'e çalışmaya gelen kadın işçi Belkize İsenç (20), Boztepe ilçesinin Uzunpınar köyündeki mercimek tarlasında çalışmaya başladı. Patos makinesine eteğini kaptıran İsenç, kendini kurtarmak isterken saçları da makinenin dişlilerine sıkıştı.

Çevredekilerin yardımına koştuğu İsenç, 112 Acil Sağlık ekibince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın işçi, burada yapılan müdahalenin ardından konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.