ESTP yangın bölgesine yardım kampanyası başlatıyor
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ESTP yangın bölgesine yardım kampanyası başlatıyor

ESTP yangın bölgesine yardım kampanyası başlatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Yönetim Kurulu Başkan A. Mustafa Güvenli, yangın bölgesine yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Yönetim Kurulu Başkan A. Mustafa Güvenli, yangın bölgesine yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Ülkemizde yaşanan yangın felaketi ve sonrasında ortaya çıkacak olan olumsuzlukları en aza indirmek için bütün Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da harekete geçilmesi gerektiğine inandıklarını belirten ESTP Başkanı A. Mustafa Güvenli politik veya siyasi tartışmaların uzağında olduklarını söyleyerek şunları dile getirdi.

Güvenli, "Ülkemiz, bir süredir tarihinin en büyük orman yangınları ile boğuşuyor. Sahada, özellikle orman işçileri, itfaiyeciler büyük bir özveri ile mücadele ederek bu afetin önüne geçmeye çalışıyorlar. Verdikleri mücadeleyi yakından takip ediyoruz. Şunu da söylemekte fayda görüyorum. Zaman, siyaset veya başka demagojik tartışmalara girilecek zaman değil. Ülkemizin ciğerleri cayır cayır yanarken, binlerce insan evlerinden tahliye edildi. Yüzlerce ev hasar gördü ve insanlar mallarını, ekinlerini hayvanlarını kaybettiler. Erzurum Sivil Toplum Platformu olarak bu yangınlardan zarar görenlere nasıl destek olabileceğimizi görüştük. Bünyemizdeki yardım kuruluşları ile birlikte bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Yangınlar inşallah en kısa zamanda söndürüldüğünde ortaya çıkacak fotoğrafa bakarak bu yardımları yönlendireceğiz. Türkiye'nin her canlısı birbirinin parçasıdır. Bu anlayıştan hareketle bu yangınlardan zarar gören kardeşlerimizin yanındayız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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