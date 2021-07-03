Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
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Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Seda Sayan'ın doktorunda "Fransız askısı" işlemi yaptıran ünlü sunucu Serap Paköz, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Paköz, ameliyatı için Seda Sayan'ın da devreye girdiğini aktardı.

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Serap Paköz de Seda Sayan gibi Fransız askısı yaptırdı. Kısa bir süre önce operasyondan çıktığını belirten Paköz, Seda Sayan'ın kendisi için araya girdiğini ve doktoruna telefon ettiğini söyledi.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

İşlem yaptırdıktan sonra son halini sosyal medya hesabından paylaşan Paköz, fotoğrafının altına şu notu düştü:

Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni. Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu..Aşırı şiş.. Siz bir de 1 hafta sonra görün. Ellerine sağlık Cemciğim.. Sana çok güveniyorum ve dost olarak da bayılıyorum.. Sevgili Seda Sayan Miami'den aradı Cem'i.. Teşekkür ederim Sedoşum...

Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı - Haberler Magazin
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